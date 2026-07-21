Motorola chce oddać Ci pieniądze. Wystartowała nowa promocja

Motorola wystartowała z nową promocją. W jej ramach osoby, które zdecydują się kupić jeden z objętych akcją modeli smartfonów, mogą odzyskać część wydanej kwoty. Maksymalnie może wrócić nawet 1500 złotych.

Nowa promocja na smartfony marki Motorola. Można odzyskać nawet 1500 złotych

Tak, zdecydowanie nie jest to ulubiony typ promocji klientów w Polsce, ponieważ Motorola nie obniżyła po prostu cen swoich smartfonów, tylko wymaga od klientów nieco fatygi, aby wypłacić im przysługujący zwrot.

Wciąż jest to jednak godna zainteresowania promocja, kiedy można odzyskać nawet 1500 złotych. Zwrot w takiej wysokości przysługuje osobom, które zdecydują się kupić składany smartfon Motorola Razr Fold w konfiguracji z 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej lub model Motorola Razr Fold FIFA World Cup 2026 Collection (również w wersji 16/512 GB).

Nowa promocja na smartfony marki Motorola obejmuje jednak również znacznie tańsze modele:

Gdzie kupić? Recenzja Motorola Razr 70 (8/256 GB) ok. 3399 zł Media Expert Orange Zawiera linki afiliacyjne.

W przypadku tej trójki wysokość przysługującego zwrotu różni się w zależności od modelu, co jest oczywiste z uwagi na różnicę w cenach:

Motorola Razr 70 – 500 złotych,

Motorola Razr 70 Plus – 750 złotych,

Motorola Razr 70 Ultra – 1000 złotych.

Jak otrzymać do 1500 złotych zwrotu po zakupie smartfona marki Motorola?

Jak zostało wspomniane, producent wymaga nieco fatygi od klientów, ale w tym przypadku gra zdecydowanie jest warta świeczki. Przede wszystkim, aby z niej skorzystać, należy kupić smartfon z serii Motorola Razr Fold lub Razr 70 w okresie od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku u operatora, w sklepie stacjonarnym Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, MaxElectro albo Teletorium bądź Showroomie Lenovo x Motorola w Warszawie.

Smartfon można kupić również online u wskazanych wyżej partnerów handlowych, a także delkom.pl, sferis.pl, vobis.pl i elenovo.pl, aczkolwiek w przypadku wybranych modeli są istotne zastrzeżenia odnośnie kanału sprzedaży:

Motorola Razr Fold FIFA World Cup 2026 Collection – RTV Euro AGD, Media Expert, Orange, Showroom Lenovo x Motorola,

Motorola Razr 70 – Media Expert, Orange, Showroom Lenovo x Motorola,

Motorola Razr 70 Plus – RTV Euro AGD, Showroom Lenovo x Motorola.

Po zakupie urządzenia należy wyciąć z pudełka etykietę z numerem IMEI i zrobić jej zdjęcie, a następnie – najpóźniej 23 sierpnia 2026 roku – zarejestrować zakup na stronie cashback.motorolapromocja.pl. Przysługujący zwrot zostanie przelany na wskazane konto bankowe w ciągu 60 dni od poprawnej rejestracji.

Motorola zastrzega jednak, że promocja może zakończyć się wcześniej, jeżeli wyczerpie się pula przewidziana na zwroty. Kto zatem pierwszy, ten lepszy. Ponadto z oferty mogą skorzystać wyłącznie klienci indywidualni i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (i każdy tylko 1 raz).