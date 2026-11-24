Najskuteczniej uwagę przykuwają wypasione, nowoczesne pod każdym względem tablety. Niemniej wiele osób szuka po prostu taniego i przyzwoicie działającego modelu do podstawowych zadań. Właśnie do nich kierowany jest tablet Nubia Pad SE 10.1 z katalogu firmy ZTE.

Oto Nubia Pad SE 10.1. Co oferuje ten tablet?

Nubia Pad SE 10.1 to tablet wyposażony w 10,1-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1280×800 pikseli. Na komfortowe warunki do pracy nie ma co liczyć, ale do przeglądania internetu czy nawet filmowych i serialowych seansów urządzenie powinno się nadać. Producent zwraca również uwagę na głośniki stereo.

Sercem tego modelu jest budżetowy, czterordzeniowy procesor Unisoc T310, który sprawdzi się wyłącznie w podstawowych zastosowaniach, szczególnie że do pomocy ma tylko 4 GB RAM. Być może sytuację uratuje możliwość dodania 4 GB wirtualnej pamięci operacyjnej. Na pliki czeka zaś magazyn danych o pojemności 128 GB, a slot na kartę microSD pozwala zwiększyć dostępną przestrzeń.

Nubia Pad SE 10.1 | fot. ZTE

Jednym z największych atutów nowego tabletu w katalogu ZTE mogą okazać się szerokie opcje łączności. Urządzenie umożliwia nawiązanie połączenia z siecią zarówno przez dwuzakresowe Wi-Fi, jak i z wykorzystaniem modemu 4G (LTE) – po zainstalowaniu karty nanoSIM. Do tego dochodzi Bluetooth 5.0, no i jest też – rzecz jasna – port USB typu C.

Specyfikację uzupełniają dwa aparaty (8 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu) oraz akumulator o pojemności 6500 mAh, przy czym producent nie podał, na jak długo tej energii wystarczy. Całość spina metalowa obudowa o grubości 8,9 mm, a waga urządzenia wynosi niespełna 550 gramów.

Nubia Pad SE 10.1 | źródło: ZTE

Dostępność stoi pod znakiem zapytania

Cena, podobnie jak dokładna data premiery, pozostaje nieznana. Wiadomo jedynie, że tablet Nubia Pad SE 10.1 zadebiutuje wkrótce i będzie reprezentować segment budżetowy, a w pudełku dodatkowo znajdą się: etui, klawiatura i folia ochronna na ekran.

Pierwszym krajem, w którym dostępny będzie tablet Nubia Pad SE 10.1, jest Malezja. Można jednak przypuszczać, że szybko zadebiutuje też w innych krajach, choć to, czy dotrze do Europy, stoi pod znakiem zapytania.