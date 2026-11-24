Black Week trwa w najlepsze i, jak zwykle, jest dobrą okazją do tego, by sprawić sobie nowy sprzęt, oczywiście po odfiltrowaniu ofert, które tylko wydają się promocyjne. W tym roku z tej właśnie okazji przeceniono kilka laptopów Acer – jeśli więc szukasz takiego urządzenia, rzuć okiem na modele w obniżonych cenach.

Tani laptop do podstawowych zastosowań – teraz jeszcze tańszy

Wśród przecenionych laptopów znajduje się Acer Aspire Go 15 (NX.W3JEP.001), który – jak sama nazwa wskazuje – został wyposażony w 15-calowy wyświetlacz. Konkretnie jest to matowy panel IPS o rozdzielczości Full HD, zapewniający sporą przestrzeń roboczą.

Sercem laptopa jest procesor Qualcomm Snapdragon C1-10-100, z którym współpracuje 8 GB RAM. Taka konfiguracja nie zapewni ultrawysokiej wydajności, ale do podstawowych zastosowań powinna okazać się wystarczająca.

Acer Aspire Go 15 | źródło: Neonet

Laptop ma też 128 GB pamięci masowej, a częścią zestawu jest licencja na system Windows 11 wraz z pakietem Microsoft 365 Personal (na 12 miesięcy). Nie bez znaczenia są też kompaktowe gabaryty i waga na poziomie zaledwie 1,4 kg. Normalnie Acer Aspire Go 15 w tym wydaniu kosztuje 2299 złotych, ale z kodem BLACKWEEKS5 w sklepie Neonet możesz kupić go za 1999 złotych (czyli o 300 złotych taniej).

Gdzie kupić? Acer Aspire Go 15 (NX.W3JEP.001) ok. 1999 zł Neonet Zawiera linki afiliacyjne.

Laptop Acer Nitro V 15 w promocji – coś dla gracza

Jeśli szukasz czegoś mocniejszego, rzuć okiem na Acer Nitro V 15 (ANV15-A31-ROWV). To gamingowy laptop, który na pokładzie ma procesor AMD Ryzen 5 150, 16 GB RAM i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 5060. To wystarczająca konfiguracja, by cieszyć się płynną rozgrywką w wielu nowych tytułach, nawet jeśli nie na najwyższych ustawieniach graficznych.

Do atutów tego modelu należy też 15-calowy wyświetlacz Full HD o częstotliwości odświeżania 165 Hz, a całość uzupełnia dysk SSD o pojemności 512 GB.

Standardowa cena laptopa wynosi 5199 złotych, ale z kodem RKLIMITOWANAOKAZJACER1126V4 w sklepie RTV Euro AGD możesz kupić go za 4499 złotych (czyli o 700 złotych taniej). Miej tylko świadomość, że cena nie obejmuje systemu.

Gdzie kupić? Acer Nitro V 15 (ANV15-A31-ROWV) ok. 4499 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

I do pracy, i do zabawy – Acer Nitro V 16S AI w niższej cenie

Dla graczy o jeszcze wyższych wymaganiach powstał z kolei laptop Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-61-R963). To potwór, którego specyfikację tworzą między innymi: ultrawydajny procesor AMD Ryzen AI 9 365, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 5070, 16 GB szybkiej pamięci DDR5 i dysk SSD o pojemności 1 TB.

To zestaw, który pozwala na granie w bardzo komfortowych warunkach, ale też na oddawanie się zadaniom kreatywnym, związanym z projektowaniem, obróbką grafiki czy montażem wideo.

Acer Nitro V 16S AI | źródło: Media Expert

Poza wysoką wydajnością o odpowiednią ergonomię dba wygodna klawiatura z podświetleniem oraz – przede wszystkim – 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 180 Hz.

Regularna cena laptopa wynosi 7999 złotych, ale z kodem L1311-061226 w sklepie Media Expert możesz kupić go za 6599 złotych (taniej o 1400 złotych). Podobnie jak wyżej, cena nie obejmuje systemu.

Gdzie kupić? Acer Nitro V 16S AI (ANV16S-61-R963) ok. 6599 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Okazja na potwora – Acer Predator Helios Neo 16S AI

Ostatnia z opisanych tu promocji kierowana jest do osób, które nie są zainteresowane chodzeniem na kompromisy. Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71-9718) to bestia pod każdym względem. Ma 16-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz, potężny procesor Intel Core Ultra 9-275HX i grafikę GeForce RTX 5070 Ti, a do tego jeszcze 32 GB RAM.

Acer Predator Helios Neo 16S AI | źródło: Media Expert

Laptop zaprojektowano dla hardkorowych graczy i profesjonalnych twórców. Stąd też zresztą system Windows 11 Professional na pokładzie. Normalnie taki sprzęt kosztuje 13299 złotych, ale z kodem L1311-061226 w sklepie Media Expert możesz kupić go za 11999 złotych (taniej o 1300 złotych).

Gdzie kupić? Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71-9718) ok. 11999 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

To, oczywiście, nie wszystkie promocje, przygotowane z okazji listopadowego święta wyprzedaży. Taka selekcja dobrze jednak pokazuje, że coś dla siebie może znaleźć każdy, niezależnie od wymagań i budżetu, jakim się dysponuje.