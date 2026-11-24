Gdyby nie ta jedna wada, niestety w kluczowym aspekcie, ten tablet byłby atrakcyjną propozycją dla przeciętnego użytkownika. Nie zrekompensują jej nawet liczne zalety tego urządzenia.

Tablet Blackview Zeno 3 ma wiele zalet i jedną, poważną wadę

Najnowszy członek serii Zeno został wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala, który w dodatku odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Brzmi obiecująco? Z pewnością, jednak z jakiegoś – zupełnie niezrozumiałego powodu – producent zdecydował się na panel o rozdzielczości zaledwie 1280×800 pikseli.

Blackview Zeno 3 (źródło: Blackview)

W związku z tym wyświetlany obraz nie będzie ostry jak brzytwa, co części osób może nie przeszkadzać (niewykluczone, że nawet tego nie dostrzegą), lecz dla pozostałych prawdopodobnie okaże się to argumentem, dyskwalifikującym ten sprzęt.

A szkoda, ponieważ pozostała specyfikacja nie jest już taka rozczarowująca jak rozdzielczość. Nowy tablet Blackview Zeno 3 wyposażono bowiem również w 8 GB (fizycznego) RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB oraz akumulator o pojemności 7000 mAh, który ma wystarczyć na 5 godzin grania lub 5,5 godziny oglądania wideo albo 7 godzin korzystania z internetu.

Tablet Blackview Zeno 3 ma też procesor Unisoc T7250 1,8 GHz (12 nm) oraz 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także głośniki stereo. Łączność zapewniają zaś Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 5, a do tego są jeszcze GPS i 4G/LTE (na pokładzie są dwa sloty na kartę SIM, jeden współdzielony z miejscem na microSD).

Plusem jest też fabrycznie zainstalowany Android 17 i producent deklaruje zapewnienie 3 aktualizacji systemu (co w przypadku chińskich marek tego pokroju jest wręcz ewenementem). Trzeba do tego wspomnieć, że tablet Blackview Zeno 3 ma wymiary 239×157,4×7,85 mm i masę 504 gramów.

Do zakupu tabletu Blackview Zeno 3 może przekonać (jeszcze) jeden argument

Choć w kluczowym aspekcie tablet Blackview Zeno 3 rozczarowuje, to mimo to wiele osób może zdecydować się na jego zakup, ponieważ producent będzie sprzedawał go wraz z bardzo bogatym zestawem akcesoriów, wśród których znajdą się:

etui ochronne,

szkło hartowane na ekran,

rysik,

klawiatura bezprzewodowa,

mysz bezprzewodowa,

słuchawki przewodowe ze złączem 3,5 mm.

Blackview Zeno 3 – zestaw sprzedażowy (źródło: Blackview)

Producent nie podał jeszcze sugerowanej ceny tego urządzenia, ale powinna być ona relatywnie niska i przystępna. Niewykluczone, że tablet Blackview Zeno 3 trafi do sprzedaży również w Polsce, jako że w polskich sklepach są dostępne tablety tej marki.