Smartfony potrafią wywoływać całą gamę emocji. W przypadku Google Pixel 11 Pro XL niektórzy odczuwali niedosyt, patrząc na urządzenie. Zdjęcia prototypu z wczesnych etapów udowadniają, że wcale nie musiało tak być.

Google Pixel 11 Pro XL – solidność kosztem zaskoczenia

Niestety, nie miałem okazji, aby poznać się na dłużej z nowym flagowym smartfonem Google. Na szczęście mając w redakcji takich zaufanych ludzi jak Kuba wierzę, że Pixel 11 Pro XL jest dokładnie taki, jakim go opisał. Jest to więc solidny sprzęt, tyle że dla osób szukających wodotrysków i nietuzinkowości mógł okazać się niewystarczająco ciekawy.

Czy tak musiało być od samego początku? Niekoniecznie. Działający prototyp urządzenia, który pojawił się niedawno w sieci, może i przypomina z wyglądu finalną wersję, ale przy bliższym kontakcie mógł zaskoczyć niejednego fana ciekawych smartfonów.

Działający prototyp Pixel 11 Pro XL na zdjęciach

Na Telegramie kanał Google Internal podzielił się kilkoma zdjęciami przedstawiającymi Pixela 11 Pro XL we wczesnej fazie produkcji. Teraz autor zdjęć postanowił udostępnić kilka dodatkowych fotografii serwisowi Notebookcheck, na których możemy zobaczyć działające urządzenie.

W ustawieniach modelu opisany jest on jako Pixel 11 Pro i powstał w 2025 roku. Wersja oprogramowania EVT 1.0 oznacza, że mógł być to jeden z pierwszych egzemplarzy przedprodukcyjnych – EVT (Engineering Validation Test) stanowi bowiem pierwszy krok w konstruowaniu nowego urządzenia. Dopiero po nim nadchodzi zatwierdzenie w kierunku projektu (DVT) oraz wersji produkcyjnej (PVT).

Ci, którzy znają bryłę Pixel 11 Pro XL na pamięć, zauważą z tyłu inne umiejscowienie diody LED. Pod nią miał pierwotnie znajdować się czujnik temperatury na podczerwień znany z poprzednich generacji smartfona. Niebieskie podświetlenie może natomiast oznaczać, że technologia HiLight była już częścią urządzenia na etapie EVT.

Prototyp EVT Google Pixel 11 Pro XL (Źródło: pawnbegone | Notebookcheck)

Niestety, nie dowiemy się, czy sensor różnił się od tego dostępnego jeszcze w Google Pixel 10 Pro XL – oprogramowanie pokazuje, że moduł jest niedostępny i sugeruje skontaktowanie się z producentem.

Na renderach Pixel 11 Pro XL, które obiegły internet w kwietniu 2026 roku nie pojawił się już termometr. Można zatem wysnuć teorię, że sensor został usunięty po etapie EVT i zatwierdzeniu projektu. Wyjaśnienie, jakie serwowała nam firma w momencie premiery urządzenia („Każdego roku ulepszamy naszą ofertę Pixeli tak, aby pomagała ona jak największej liczbie osób”), nadal pozostaje dość wymijające.

Szkoda, że tak potoczyły się losy Pixela 11 Pro XL. Choć termometr nie był kluczowym elementem wyposażenia, pozwalał smartfonom Google wyróżnić się na tle konkurencji przez kilka generacji. Pozostaje mieć nadzieję, że gigant jeszcze wróci do tego pomysłu.