iPhone’y 18 zadbają o Twoją prywatność w nowy sposób

Nowe rozwiązanie w iPhone’ach 18 może spodobać się osobom dbającym o prywatność. Dowiedzieliśmy się również, że Apple planuje kilka ulepszeń w iOS 27.

Nowa funkcja prywatności w iPhone’ach 18

Wraz z iOS 26.3 pojawiła się funkcja Ograniczenia dokładności położenia dla sieci komórkowych. Nowe ustawienie – jak może sugerować już sama nazwa – pozwala ograniczyć udostępnianie niektórych informacji, które sieci komórkowe mogą wykorzystać do określenia lokalizacji użytkownika.

Apple wyjaśnia, że po włączeniu nowej opcji sieci mogą być w stanie określić jedynie mniej precyzyjną lokalizację – na przykład dzielnicę, w której znajduje się urządzenie, zamiast dokładnego adresu. Co kluczowe, ustawienie nie wpływa na jakość sygnału.

Warto jeszcze wiedzieć, że rozwiązanie dostępne jest dla kompatybilnych modeli iPhone’ów i iPadów w przypadku operatorów obsługujących tę funkcję. Na ten moment ustawienie mogą aktywować właściciele iPhone’a Air, iPhone’a 16e lub 17e. Dostępne jest ono też w przypadku iPada Pro (M5) Wi-Fi + Cellular.

Obecna ograniczona dostępność wynika z faktu, że funkcja do działania wymaga modemu Apple C1 lub C1X. Oznacza to, że topowa linia iPhone 17 Pro, korzystająca z modemów Qualcomma, nie ma rozwiązania znanego z tańszych smartfonów Apple.

Jednak iPhone 18 Pro, a także pozostałe Osiemnastki, mają przejść na autorskie modemy Apple (nowy układ C2). Wysoce prawdopodobne, że omawiane ustawienie prywatności zawita na wszystkie z planowanych smartfonów Apple. Należy też spodziewać się go na składanym iPhonie.

Tytan w iPhone’ach 18 Pro? Raczej nie

iPhone 17 Pro, a także 17 Pro Max, to powrót aluminium, po wcześniejszej przygodzie z tytanowymi obudowami i wykorzystaniem stali nierdzewnej. Tymczasem pojawiły się rewelacje, że w przyszłych iPhone’ach znów mamy zobaczyć tytan i możliwe, że też więcej szkła na plecach. Podobno może to nastąpić już w tym roku, wraz z premierą nowych modeli.

Plotka dotycząca szybkiego powrotu tytanu wydaje się mało prawdopodobna. Nie chodzi o jakiekolwiek wyszukane powody. Po prostu Apple jest dość leniwe w kwestii wprowadzania zmian wizualnych i eksperymentowania z obudowami. Należy nastawić się, że design i materiały, które zobaczyliśmy w zeszłym roku, pozostaną z nami co najmniej do 2027 roku.

Wypada dodać, że wcześniej poznaliśmy już możliwy wygląd iPhone’ów 18 Pro. Apple ma głównie skupić się na nowych wariantach kolorystycznych.

iOS 27 przyniesie kilka usprawnień

Niedawno mogliśmy przeczytać, że iOS 27 wprowadzi zmiany w interfejsie i ulepszy aplikację Aparat. Natomiast teraz – za sprawą Marka Gurmana z Bloomberga – poznaliśmy kolejne plany Apple.

Firma z Cupertino podczas WWDC 2026 ma ogłosić ulepszoną wersję Narzędzi pisania opartych na Apple Intelligence, które będą sprawdzać nawet błędy składniowe – oczywiście tylko w kilku wybranych językach. Do tego dojdzie narzędzie do generowania tapet, a także możliwość tworzenia nowych zadań w aplikacji Skróty za pomocą języka naturalnego.

iOS 27 poznamy na początku czerwca. Apple wówczas zaprezentuje też inne systemy operacyjne – iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 czy tvOS 27. Natomiast wersji stabilnych należy oczekiwać jesienią tego roku.