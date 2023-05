iPhone 16 może przywrócić jedno z rozwiązań znanych z iPhone’a 12

Do premiery smartfonów Apple z linii iPhone 16 pozostało jeszcze sporo czasu. Mimo tego, zaczynają się już pojawiać pierwsze nieoficjalne informacje na temat tego, co szykuje zespół Tima Cooka.

iPhone 16 z układem aparatów znanym z „Dwunastki”

W tym roku firma z Cupertino zaprezentuje nowe urządzenia z linii iPhone 15, które nie co prawda nie przyniosą rewolucyjnych funkcji, ale nie zabraknie też zmian w dobrym kierunku. Przykładowo podstawowe modele wreszcie dostaną Dynamic Island, czyli rozwiązanie wprowadzone wraz z modelami 14 Pro, które zastępuje charakterystycznego notcha. Smartfony powinny zostać zaprezentowane jesienią tego roku.

Oczywiście, w przyszłym roku, najpewniej w okolicach jesieni, zobaczymy kolejną generację urządzeń, która zostanie nazwana iPhone 16. Do premiery tych urządzeń mamy jeszcze kilkanaście miesięcy, ale już teraz możemy przeczytać pierwsze przecieki i różnego typu rewelacje na ich temat. Jasne, nie należy ich traktować jako pewnik, ale z drugiej strony, Apple prowadzi już wstępne prace nad tymi smartfonami, więc niektóre, dobrze poinformowane źródła najpewniej wiedzą, co w trawie piszczy.

Jaki wskazują najnowsze informacje, podstawowy iPhone 16, a także towarzyszący mu drugi model (najpewniej 16 Plus), mają otrzymać z tyłu układ kamer znany z iPhone’a 12, a więc obiektywy będą ułożone pionowo. Warto zauważyć, że dwie ostatnie generacje mają ukośny układ kamer, co podobno miało na celu zapewnienie większej ilości miejsca na ulepszone sensory i pozostały osprzęt.

iPhone 12 z pionowym układem kamer (fot. Apple)

Nie jest jasne, dlaczego Apple miałoby powrócić do poprzedniego rozwiązania. Niewykluczone, że głównym celem będzie po prostu wprowadzenie wizualnych zmian, aby w ten sposób odróżnić najnowsze iPhone’y od ich poprzedników.

Kolejne informacje na temat większych ekranów w iPhone’ach 16 Pro

iPhone 16 Pro, a także 16 Pro Max/Ultra mają dostać większe ekrany – odpowiednio około 6,3 i 6,9 cala. Wcześniej mogliśmy już spotkać się z tymi informacjami, a teraz podobne rewelacje dostarcza serwis 9to5Mac, opierając się na otrzymanych renderach CAD.

Według 9to5Mac, który opisuje zmiany w większym modelu iPhone 16 Ultra, ma on w przybliżeniu charakteryzować się następującymi rozmiarami:

6,9-calowy ekran (6,7 cala w 15 Pro Max),

szerokość 77,2 mm (76,7 mm w 15 Pro Max),

wysokość 165 mm (159,8 mm w 15 Pro Max).

Oczywiście to wciąż czesne informacje, które niekoniecznie mogą idealnie pokrywać się z tym, co pokaże Apple. Możemy być jednak pewni, że ewentualne zwiększenie przekątnych ekranów przełoży się na większy rozmiar samych iPhone’ów. Czy sprawi to, że 16 Pro będzie już zbyt duży dla niektórych użytkowników? Możliwe, że tak.