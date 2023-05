Nowy laptop Redmi oferuje świetną specyfikację za bezcen

Dla wielu osób Xiaomi przestało być #lepsze, bo tańsze, jednak chiński gigant wciąż potrafi ostro zawalczyć o klienta nader atrakcyjną ceną. Tak jest w przypadku nowego laptopa marki Redmi, który oferuje świetną specyfikację za niewielkie pieniądze.

Redmi Book 14 ma świetną specyfikację

Najnowszy laptop marki Redmi wyposażony jest w 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2880×1800 pikseli (242 ppi; proporcje 16:10), który cechuje się współczynnikiem kontrastu 1500:1 i osiąga jasność 300 nitów oraz odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz. Do tego ekran zapewnia wsparcie dla 100% sRGB i technologii Dolby Vision, a ponadto można go odchylić o 180°.

Redmi Book 14 (źródło: Xiaomi)

Redmi zastosowało też w swoim najnowszym laptopie procesory Intel Core 12. generacji. Klienci dostaną do wyboru dwie wersje – z układem Intel Core i5-12500H (12 rdzeni; 16 wątków; do 4,5 GHz) lub Intel Core i5-12700Hz (14 rdzeni; 20 wątków; do 4,7 GHz). W obu przypadkach na pokładzie urządzenia znajdzie się grafika Intel Iris Xe, 16 GB RAM LPDDR5 i dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB.

Oczywiście producent nie zapomniał również o efektywnym systemie odprowadzania ciepła, na który składają się dwa wentylatory i dwa ciepłowody. Warto tutaj zauważyć, że nie sprawiło to, że Redmi Book 14 stał się gruby i ciężki – ma zaledwie 15,9 mm grubości i waży tylko 1,37 kg.

Jeśli chodzi o klawiaturę, to oferuje ona skok klawiszy na poziomie 1,3 mm oraz podświetlenie. Obok niej znalazł się też czytnik linii papilarnych, który został zintegrowany z klawiszem włączania. Użytkownicy nie powinni również mieć zastrzeżeń do dostępnych złączy, bowiem Redmi Book 14 ma trzy USB-A (1x USB 2.0 + 2x USB-A 3.2 Gen 1) i jedno USB-C (Thunderbolt 4), a także HDMI 2.1 i 3,5 mm.

Redmi Book 14 (źródło: Xiaomi)

Ponadto laptop oferuje Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, kamerę internetową 1080p, cztery mikrofony i dwa głośniki o mocy 2 W każdy ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos. Redmi Book 14 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home, podczas gdy jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 56 Wh, który będzie można naładować dołączoną w zestawie ładowarką GaN o mocy 100 W (do 50% w 35 minut).

Ile kosztuje laptop Redmi Book 14?

Wersja z procesorem Intel Core i5-12500H, 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB jest obecnie sprzedawana w Chinach za 3699 juanów (równowartość ~2200 złotych), podczas gdy jej regularna cena została ustalona na 4599 juanów (~2730 złotych). Wariant z procesorem Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dysku SSD można zaś teraz kupić w Chinach za 4799 juanów (~2850 złotych) – jej standardowa cena będzie wynosić 5599 juanów (~3320 złotych).

Jak widać, Xiaomi zdecydowało się na ogromny rabat na start, co z pewnością sprawi, że wiele osób kupi ten laptop. Niestety, jest raczej mało prawdopodobne, aby Redmi Book 14 trafił do sprzedaży w Polsce. Szkoda, bowiem na pewno wzbudziłby on zainteresowanie wśród klientów w kraju nad Wisłą.