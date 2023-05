W którym kraju iPhone 14 jest najtańszy? Polska na szarym końcu

Zastanawialiście się kiedyś, czy w innych krajach też tak dużo płaci się za nowe iPhone’y? Pewien serwis zbiera informacje na temat cen sprzętu Apple i właśnie udostępnił informacje, ile na świecie trzeba zapłacić za najbardziej podstawowego, aktualnego iPhone’a 14.

iPhone 14 – smartfon za ponad 5000 złotych

Przy obecnych cenach flagowych smartfonów wydatek rzędu ponad 5000 złotych za urządzenie nie wydaje się niczym szokującym. W końcu taką barierę cenową przekraczają zarówno produkty Apple, jak i Samsunga, Huawei, ASUSA, OPPO czy nawet Xiaomi. Jeżeli chodzi jednak o wskaźnik popytu, to z pewnością smartfony z jabłkiem w logo cieszą się większym zainteresowaniem niż zbliżone cenowo urządzenia od chińskich czy koreańskich producentów.

Często mając sporą dozę cierpliwości możemy czekać na pojawienie się promocji na sprzęt lub na stałą obniżkę ceny – wtedy zakup za kilkaset złotych mniej nie boli aż tak po bardzo. Co jednak wtedy, gdy nasz obecny smartfon uległ trwałemu uszkodzeniu, a my nie uznajemy półśrodków i chcemy kupić konkretny model? Najwięcej szczęścia mielibyśmy, wybierając się akurat do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że również inne państwa mogą pochwalić się niższą ceną za sprzęty Apple.

Najtańszy iPhone 14 to ten amerykański

Serwis The Mac Index (którego nazwa nawiązuje do pewnego nieformalnego wskaźnika ekonomicznego) zajmuje się zbieraniem informacji dot. oficjalnej ceny urządzeń Apple z całego świata i podaje je w przyjemnej, tabelkowej formie z podziałem na sprzęty, i poszczególne konfiguracje. Strona zebrała ostatnio informacje dotyczące iPhone’a 14. Na tapet weźmiemy urządzenie w najbardziej podstawowej wersji – ze 128 GB miejsca na dane. Jak zatem wypadają różnice na tle poszczególnych państw?

(fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Nie będzie żadnego zaskoczenia, jeżeli powiem Wam, że najtaniej „czternastkę” kupicie w Stanach Zjednoczonych. Tam wystarczy wyłożyć ok. 799 dolarów, czyli ~3340 złotych. Nieznacznie drożej wyjdzie iPhone 14 kupiony w Kanadzie – 1099 kanadyjskich dolarów to wydatek rzędu ~3400 złotych.

A co jeżeli wybieracie się do Chin lub Japonii? Również sprzyja Wam szczęście – w Państwie Środka podstawowy iPhone 14 kosztuje 5999 juanów czyli ~3550 złotych, a w Kraju Kwitnącej Wiśni – 119800 jenów, co przekłada się na kwotę ~3615 złotych. Ale wcale nie trzeba opuszczać kontynentu, żeby tanio kupić iPhone’a.

Ceny iPhone’ów 14 z oficjalnej dystrybucji. (Źródło: The Mac Index)

Najtaniej iPhone’a 14 w Europie sprzedają sklepy Apple w Norwegii, gdzie za nowy egzemplarz należy wyłożyć 10990 norweskich koron. Przy obecnym kursie mowa o cenie ~4187 złotych. A ile kosztuje „czternastka” z oficjalnego sklepu w Polsce? 5199 złotych, co według serwisu sprawia, że na tle 37 krajów znajdujemy się na 35 miejscu – drożej jest tylko w Brazylii i Turcji – odpowiednio 7599 realów, czyli ~6390 złotych oraz 30999 lir, czyli ~6520 złotych za podstawowy flagowy smartfon Apple.

Oczywiście tabelki powstały w oparciu o ceny z oficjalnej dystrybucji. Obecnie nietrudno o zakup iPhone’a 14 mocno poniżej sugerowanej przez Apple kwoty. Ofertę z modelami za 4599 złotych znajdziecie choćby w RTV Euro AGD, w x-komie na promocji zapłacicie tylko 4249 złotych, a z obniżką w Media Expert za kolor czarny lub biały wystarczy wyłożyć 4199 złotych – to niewiele gorzej niż oficjalna cena w Norwegii. Nie musicie więc rezerwować biletów za granicę, aby tanio kupić iPhone’a 14 – wystarczy po paru miesiącach od premiery rozejrzeć się po dużych sklepach z elektroniką.