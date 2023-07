Promocja na Chromebooki: dostajesz cashback 400 złotych, a do tego plecak

Choć do rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze daleko, można się do niego przygotować już teraz – chociażby od strony sprzętowej. Do zastosowań edukacyjnych bardzo dobrze sprawdzi się Chromebook.

Chromebook to dobry pomysł

Chromebooki to znakomite sprzęty do mobilnych zastosowań. Rzadko kiedy sprawdzają się jako podstawowa maszyna domowa, ale są idealne, gdy potrzebujemy lekkiego laptopa z dobrą baterią, do szybkiego robienia notatek za pomocą fizycznej klawiatury, tworzenia dokumentów lub pracy przez sieć.

Nic dziwnego, że laptopy z systemem Chrome OS są doceniane wśród uczniów i studentów – na lekcjach rzadko kiedy przydają się prądożerne procesory i złożone karty graficzne, a liczy się to, by urządzenie swobodnie dotrwało na jednym ładowaniu do końca zajęć. A wracając do domu zbiorkomem można odpalić sobie Minecrafta.

Acer oferuje cashback i plecak w cenie

Acer regularnie organizuje promocje na Chromebooki i przyszła pora na kolejną. Tym razem, kupując jeden z wybranych modeli, możemy odebrać 400 złotych zwrotu. Oprócz tego, producent oferuje nam plecak Predator o wartości 99 złotych – żebyśmy mieli w czym nosić sprzęt.

Plecak zaprojektowany jest, by bezpiecznie przechowywać laptopy o przekątnej ekranu do 15,6 cala. To raczej podstawowy model, ale ma wszystko to, czego oczekiwalibyśmy od tego rodzaju nosidła.

Promocja potrwa tylko do 31 lipca, więc pozostało już tylko kilka dni, by wziąć w niej udział.

Jak skorzystać z okazji? Otóż należy:

Zakupić laptop objęty promocją i zachować dowód zakupu, W ciągu 14 dni kalendarzowych wypełnić formularz zgłoszeniowy, Poczekać na pozytywną weryfikację, W ciągu 21 dni od zatwierdzenia wniosku, dostaniemy przelew 400 złotych na wskazane konto bankowe, a na nasz adres – plecak.

8.5 Ocena

Modele objęte promocją to:

Acer Chromebook 311,

Acer Chromebook Spin 311,

Acer Chromebook 314,

Acer Chromebook Spin 314,

Acer Chromebook 315,

Acer Chromebook 317,

Acer Chromebook Spin 513,

Acer Chromebook 514,

Acer Chromebook Spin 514,

Acer Chromebook 515,

Acer Chromebook 516,

Acer Chromebook Spin 713.

Reszty szczegółów dowiecie się na stronie promocji.