EA Polska kończy z Twitterem

W środę Electronic Arts Polska oficjalnie poinformował, że zamierza zamknąć polski profil na Twitterze. Skąd ta decyzja i co wiadomo o dalszych ruchach producentów m.in. EA Sports FC?

EA Polska zamyka… Twittera

W gruncie rzeczy nie można powiedzieć, że profil EA Polska na Twitterze cieszył się dużym powodzeniem. W ciągu kilku lat swojego działania zebrał ledwo ponad 24400 obserwujących. Nie jest to jakiś szokująco wysoki wynik, więc zapewne firma podjęła decyzję o zamknięciu profilu z uwagi na to, że ma jakiś inny plan na zaangażowanie fanów.

Drodzy Gracze!



Po wielu latach komunikacji na Twitterze zamykamy nasz profil EA Polska. Będzie on aktywny jedynie do 2 sierpnia.



Wszystkie aktualne informacje na temat gier EA znajdziecie na globalnym profilu @EA



Dziękujemy💚 July 26, 2023

Nie ma w tym nic dziwnego – więcej obserwujących potrafią zebrać shitposterzy. Sporo o prowadzeniu tego profilu i jakości wrzucanych postów mówi nam… reakcja komentujących, często fanów gier EA Sports. Ci są wręcz zdziwieni, że Electronik Arts miał w ogóle jakikolwiek polski profil na platformie Muska.

Zapewne części z nich wyświetlił się on dopiero teraz, gdy post postanowiło skomentować Xbox Polska, które jest przykładem dobrze prowadzonego profilu – dotychczas zebrało ponad 40000 obserwujących, a konto ciągle rośnie na sile i są tam wrzucane wszystkie, niezbędne dla polskich graczy, informacje.

Grafika promująca EA SPORTS FC 24 (źródło: EA)

Większe zmiany w Electronic Arts Polska?

Czy to oznacza początek większych zmian w polskim oddziale Electronic Arts? Raczej nie, a przynajmniej nic o tym oficjalnie nie wiadomo. Trudno zresztą się dziwić takiemu obrotowi sprawy, ponieważ do premiery EA Sports FC pozostały dwa miesiące i jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej firmy. W związku z tym zapewne EA nie planuje sporych zmian w strukturach na chwilę przed wypuszczeniem następcy serii FIFA – temu gigantowi nie jest teraz potrzebne dodatkowe zamieszanie.

Z oświadczenia EA Polska wiemy, że lokalny profil będzie aktywny jedynie do 2 sierpnia, a później wszystkie aktualne informacje związane z produkcjami od EA będzie można przeczytać na oficjalnym profilu marki.

Zapewne jednak nisza szybko się wypełni w postaci nieoficjalnych kont prowadzonych przez społeczność danej gry. Tak może być chociażby w przypadku nadchodzącego wielkimi krokami EA Sports FC.