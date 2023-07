Allegro zapowiada kolejne zmiany. Na to musisz się przygotować

Allegro po raz kolejny informuje o zmianach, jakie wprowadzi w najbliższym czasie. Tym razem zostaną one wprowadzone 14 i 16 sierpnia 2023 roku. Sprawdź, na co musisz się przygotować, bo dotyczą one funkcji, z których możesz korzystać.

Zmiany na Allegro od 14 sierpnia 2023 roku

Platforma zapowiedziała, że doprecyzuje, w jakich sytuacjach może usuwać opinie o produktach – ma prawo to zrobić na podstawie artykułu 14.1 Regulaminu Allegro, litera g, który dotyczy zapobieganiu nadużyciom. Co się zmieni od 14 sierpnia 2023 roku w tym aspekcie?

źródło: Allegro

Od tego dnia serwis będzie mógł usunąć opinię, która nie dotyczy produktu, a samej transakcji i jej przebiegu, na przykład dostawy, obsługi klienta czy tego, że przesłany produkt nie jest oryginalny. Ponadto platforma będzie mogła to zrobić, gdy opinia została dodana z konta, które zawieszono lub istnieje podejrzenie, że opublikował ją robot, a nie człowiek albo opinię dodano wyłącznie w celu zaniżenia lub zawyżenia oceny produktu.

Do tego od 14 sierpnia 2023 roku z Programu Monetowego wykluczone zostaną oferty wyrobów medycznych, ponieważ Allegro doda kategorie z nimi do listy kategorii, w których sprzedający nie mogą promować ofert Monetami. Ta zmiana związana jest z nowymi przepisami o reklamie wyrobów medycznych, zatem jest niezależna od samej platformy.

Ponadto 14 sierpnia 2023 roku serwis zaktualizuje politykę ochrony prywatności. Zapowiedziane zmiany dotyczą m.in. sytuacji, gdy użytkownik rejestruje konto lub loguje się przez Facebooka – wówczas jego dane będą współadministrowane przez Allegro oraz przez firmę Meta. Do tego użytkownicy dostaną możliwość wyrażenia i wycofania zgody na otrzymywanie ankiet satysfakcji o zakupach, wysyłanych mejlowo przez zewnętrznych dostawców, na przykład Heureka.

14 sierpnia 2023 roku do regulaminu zostanie też informacja, że podczas rozpatrywania reklamacji dotyczących usług dostawy platforma korzysta z automatyzacji, ponieważ jej rola w procesach reklamacyjnych ogranicza się do pośrednictwa w wymianie danych i dokumentów objętych postępowaniami reklamacyjnymi – serwis informuje, że nie ma wpływu na decyzje reklamacyjne, które podejmują przewoźnicy.

Jak działa wspomniana automatyzacja? Allegro ustala, czy dane zgłoszenie zostało złożone w terminie, który określają przepisy prawa lub regulamin przewoźnika oraz sprawdza, czy zawiera ono ewentualne braki formalne, a jeśli tak, to wówczas wysyła prośbę o jego uzupełnienie, a także przekazuje reklamację przewoźnikowi i później decyzję reklamacyjną tego ostatniego.

Zmiany na Allegro od 16 sierpnia 2023 roku

Tego dnia zostaną wprowadzone zmiany w regulaminie i polityce prywatności Allegro Pay. Platforma przede wszystkim rezygnuje ze wskazywania w regulaminie maksymalnej kwoty, jaką użytkownik może opłacić zakupy z wykorzystaniem tej metody (aktualnie wynosi ona 4200 złotych). Ponadto doda m.in. informację, że przetwarza datę ważności dowodu osobistego oraz informacje o saldzie na rachunkach bankowych użytkownika, a także doprecyzuje zasady przechowywania danych osobowych (ze względu na nowelizację ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim przez 3 lata Allegro musi przechowywać dane, na podstawie których oceniło zdolność kredytową klienta).

Nowe wersje regulaminów dostępne są na tej stronie internetowej.