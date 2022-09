Nowy smartfon OnePlus będzie znacznie lepszą wersją swojego poprzednika

Żaden smartfon nie jest idealny – zawsze znajdzie się coś do poprawki. Chiński producent zamierza ulepszyć już i tak bardzo dobrze wyposażony smartfon. Zapowiada się na to, że planuje przygotować atrakcyjną propozycję dla wymagających użytkowników.

Nowy smartfon OnePlus zainteresuje wymagających użytkowników

Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że nie będzie to flagowiec – jego miano zostanie przypisane modelowi 11 Pro, którego specyfikację poznaliśmy kilka dni temu. Dziś natomiast przedpremierowo ujawniono listę parametrów nieco niżej pozycjonowanego, aczkolwiek wciąż high-endowego OnePlusa 11R.

Według nieoficjalnych, aczkolwiek pochodzących z bardzo wiarygodnego źródła informacji, model ten zostanie wyposażony w ultra wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli aktualnie topową mobilną platformę amerykańskiego giganta, podczas gdy bezpośredni poprzednik, zaprezentowany w kwietniu 2022 roku, ma na pokładzie układ MediaTek Dimensity 8100-MAX (jak OPPO Reno 8 Pro).

I chociaż to również bardzo wydajny SoC, to jednak Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 to jeszcze wyższa półka. To z pewnością będzie najmocniejsza strona modelu 11R i magnes na klientów. Zastosowanie takiego procesora to jasny sygnał, że producent zamierza skraść serca użytkowników, którzy wymagają najwyższej wydajności.

Szczególnie że urządzenie będzie dostępne w wersji z aż 16 GB RAM – w połączeniu z (na dziś) topowym układem Snapdragon zapewni to ogromny potencjał. Dla nieco mniej wymagających zostanie zaś stworzony wariant z 8 GB RAM. Ponadto klienci dostaną do wyboru konfiguracje ze 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Co oprócz topowej wydajności zaoferuje nowy smartfon OnePlus 11R?

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, że nadchodząca nowość zostanie wyposażona również w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz aparat z matrycą 16 Mpix na przodzie i zestaw trzech na tyle: 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto wiemy też już, że OnePlus 11R otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 100 W – o 20 W większą niż w przypadku OnePlus 10R, choć jest on też dostępny w wersji obsługującej aż 150 W ładowanie. O indukcyjnym nie ma zaś mowy w przedpremierowych doniesieniach, ale prawdopodobnie nie należy go oczekiwać.

Data oficjalnej premiery tego modelu nie jest obecnie znana, lecz mówi się, że może zadebiutować jeszcze w 2022 roku.