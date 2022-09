Darmowe World War 3 wystartowało. Pobiegaj z bronią po Złotych Tarasach!

Polska gra World War 3, do której wczesny dostęp był możliwy już w październiku 2018 roku, wreszcie wystartowała i jest do pobrania za darmo. Jak wygląda gameplay i co wiemy o tej produkcji?

Reklama

World War 3 za darmo

World War 3 jest tworzone przez gliwickie studio The Farm 51 już od kilku dobrych lat. W październiku 2018 roku można było odebrać wczesny dostęp, a gracze mieli sprawdzać rozgrywkę i zgłaszać deweloperem błędy, potrzebne zmiany i sugestie dotyczące ulepszenia produkcji. Po czterech latach przyszedł czas na otwartą betę – od 29 września tego roku wszyscy mogą za darmo sprawdzić World War 3.

World War 3 jest typowym, sieciowym FPS-em, gdzie zabawa polega na eliminowaniu rywali. Schemat rozgrywki jest bliźniaczo podobny do tego znanego nam z takich serii jak Call of Duty czy Battlefield. Jeżeli chcesz wskoczyć w wir akcji trzeciej wojny światowej, to produkcję The Farm 51 możesz pobrać ze Steama. Na ten moment dostępne są dwie wersje – darmowa oraz płatna. Ta druga zawiera pakiet startowy „Rok 1” i kosztuje zaledwie 46,99 złotych.

Pakiet Rok 1 zawiera schemat postaci szybkiego reagowania, karabin szturmowy M416 Hunter, 500 UNC oraz pięć zestawów podwójnego, legendarnego doładowania punktów doświadczenia na dwie godziny.

źródło: Steam

Co wiemy o World War 3?

World War 3 jest już dostępne do pobrania na PC. W grze wcielamy się w postać żołnierza, który ma za zadanie wykonywać różne zadania. Akcję obserwujemy ze standardowej dla FPS kamery (perspektywa pierwszej osoby). The Farm 51 oddało w nasze ręce nie tylko spory arsenał broni, ale także różne pojazdy, którymi możemy eliminować przeciwników.

Co ciekawe, wspomniane pojazdy będzie można modyfikować, co nie jest aż tak popularnym rozwiązaniem w Call of Duty, a przecież takie rozbudowane rozwiązanie mogłoby się świetnie sprawdzić.

Dostępne są dwa warianty rozgrywki – Warzone oraz Recon. Niech Was nazwa nie zmyli! Pierwszy z nich nie ma nic wspólnego z Battle Royale (za to drugi już tak) i jest klasyczną walką o strategiczne miejsca. Z kolei Recon to zmodyfikowany Battle Royale, gdzie gracze połączeni w drużyny starają się przetrwać i wykonać zadania na terytorium wroga.

Gameplay i wymagania sprzętowe World War 3

Patrząc na gameplay World War 3 można odnieść wrażenie, że jest on dość podobny do tego znanego nam z serii Battlefield, ale zdecydowanie The Farm 51 mocno „podrasowało” wiele elementów rozgrywki, jak chociażby recoil broni, a także ich skuteczność. Do wyeliminowania rywali wcale nie musimy zużyć już aż tyle amunicji, jak w BF czy COD.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System: Windows 10,

Procesor: Intel Core i3-4340K / AMD FX-6300,

Pamięć: 8 GB RAM,

Karta graficzna: GeForce GTX 670 lub GTX 1650 / AMD Radeon HD 7950,

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: min. 80 GB

Zalecane wymagania sprzętowe: