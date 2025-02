Beta iOS 18.4 już dostępna. Jakie nowości przyszykowało Apple?

Apple nie próżnuje i po premierze iOS 18.3 od razu zabrało się za intensywne prace nad kolejną wersję systemu. Beta iOS 18.4 jest gotowa do pobrania dla wybranych testerów, ale wkrótce trafi do większego grona. Apple opracowało kilka ciekawych funkcji (część z nich nie będzie dostępna jeszcze w Polsce).

Nowości w iOS 18.4 nie brakuje

Nowych rzeczy, które zostaną dodane do iOS wraz z aktualizacją 18.4, nie brakuje. Tak samo jak ulepszeń już istniejących rzeczy. Zanim jednak przejdziemy do omówienia ciekawych funkcji, warto, żebyście wiedzieli, że na razie iOS 18.4 jest dostępne jedynie w wersji beta 1 w modelu 22E5200s. Publiczni beta testerzy jeszcze nie mają do niej dostępu, ale to zapewne zmieni się na dniach.

W iteracji beta 1 iOS 18.4 do systemu Apple dodano nową sekcję w Apple News+, czyli „jedzenie”. Jak sama nazwa wskazuje, pojawi się w niej tysiące przepisów, z których będzie można korzystać. Interfejs oraz informacje o daniach mają być zaprezentowane w przejrzysty sposób, co jest dość ciekawe.

Wraz z iOS 18.4 i iPadOS 18.4 w kwietniu, subskrybenci Apple News+ będą mieli dostęp do Apple News+ Food, nowej sekcji, która będzie zawierała dziesiątki tysięcy przepisów – a także historie o restauracjach, zdrowym odżywianiu, niezbędnikach kuchennych i nie tylko – od najlepszych na świecie wydawców żywności, w tym Allrecipes, Bon Appétit, Food & Wine, Good Food i Serious Eats.

Apple News jedzenie (9to5mac.com)

Jeszcze więcej Apple Intelligence

Już od października ubiegłego roku wiemy, że prawdopodobnie w kwietniu do Polski trafi Apple Intelligence, ale nie będzie dostępne w języku polskim. Należy to mieć na uwadze przy korzystaniu z niektórych funkcji AI, bo to oznacza, że nie będą one w ogóle działać lub nie będą poprawnie zaimplementowane. Jedną z takich opcji są priorytetowe powiadomienia. To opcja automatycznie wyróżniająca ważne powiadomienia za pomocą modelu LLM.

Image Playground w iOS 18.4 Car Play w iOS 18.4 Powiadomienia w iOS 18.4 Nowe opcje w iOS 18.4 (źródło: 9to5mac.com)

Image Playground, które oferowało dotychczas style obrazu „animacja” i „ilustracja”, otrzyma jeszcze kolejny, rzekomo ostatni styl, „szkic”. To jednak mała zmiana w porównaniu do tego, że Apple Intelligence obsługiwać będzie nowe język: francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, japoński, koreański oraz chiński. Cóż, na liście nie ma polskiego…

Dodano również nowe domyślne kategorie aplikacji, które użytkownicy mogą zmieniać. Będzie można np. ustawić domyślną aplikacją dla tłumacza czy nawigacji. Dodano również nowe przełączniki sterowania dla Ambient Music, a także zmieniono wygląd interfejsu CarPlay.

Z mniejszych rzeczy, Apple dodało jeszcze dwa nowe widżety do biblioteki oraz programów w aplikacji Podcasty, skróty dla wiadomości, a także nowe selektory dla centrum sterowania.

Aktualizacja iPadOS 18.4 i Apple Vision Pro

Z kolei w przypadku iPadOS 18.4 możemy mówić o nowej aplikacji Mail, która pozwala na automatyczne porządkowanie oraz sortowanie wiadomości e-mail na podstawie czterech kategorii: promocji, podstawowych, transakcji oraz aktualizacji. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działać na dłuższą metę, gdyż np. w Gmailu ta funkcja jest mocno przeciętna.

Apple Intelligence zostanie zaimplementowane do gogli Apple Vision Pro i pojawi się w kwietniu wraz z aktualizacją visionOS 2.4. Ma to być połączenie funkcji, które już znamy (za wyjątkiem opcji „utwórz wspominkowy film”, gdyż ta jest względnie nowa). W aplikacji zdjęcia będzie można wprowadzić opis lub za pomocą polecenia głosowego wywołać funkcję tworzącą film wspominający dane wydarzenia na podstawie danych z urządzenia.

Oprócz tego będzie można korzystać z ChataGPT w ramach Vision Pro, dyktować notatki lub tworzyć e-maile, a w systemie visionOS pojawią się inteligentne odpowiedzi. Zaimplementowane zostaną również Genmoji oraz Image Playground, ale na razie nie wiemy, czy w tej samej wersji, która będzie w iOS 18.4.