Google ulepsza AI Overviews i wprowadza AI Mode

Rozwiązanie o nazwie AI Overviews, wdrożone do wyszukiwarki Google, ma przyspieszyć uzyskiwanie informacji, ponieważ eliminuje konieczność wchodzenia na różne strony. Odpowiedzialna za nie firma ogłosiła dużą aktualizację, która ma sprawić, że użytkownicy internetu jeszcze łatwiej i szybciej znajdą odpowiedzi na swoje pytania.

Google wdraża Gemini 2.0 do AI Overviews

Google zaanonsowało AI Overviews podczas konferencji Google I/O w 2024 roku. Po udostępnieniu pierwszym użytkownikom okazało się, że funkcja AI Overviews generuje absurdalne odpowiedzi, na przykład zalecała jeść… kamienie oraz dodać klej do pizzy.

Amerykanie dość sprawnie uporali się z przywoływanymi „chorobami wieku dziecięcego” – od tamtej pory nie pojawiły się podobne przypadki. Firma stale rozwija funkcjonalność AI Overviews – najnowszą aktualizacją jest wdrożenie do tego rozwiązania Gemini 2.0 w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki temu AI Overviews będą w stanie pomóc w rozwiązywaniu trudniejszych pytań, zaczynając od kodowania, zaawansowanej matematyki i zapytań multimodalnych. W przyszłości lista zastosowań ma się sukcesywnie zwiększać. Ponadto wdrożenie Gemini 2.0 sprawi, że funkcja zapewni szybsze i lepszej jakości odpowiedzi oraz będzie częściej pojawiać się w przypadku ww. zapytań.

Równocześnie Google zdecydowało się udostępnić możliwość korzystania z AI Overviews nastolatkom, a także niezalogowanym użytkownikom. Aktualnie funkcja ta nie jest dostępna powszechnie w kraju nad Wisłą, aczkolwiek niektórzy użytkownicy zyskali dostęp do AI Overviews w Polsce.

AI Mode w wyszukiwarce Google

AI Overviews zawierają zestaw informacji, których poszukuje użytkownik, ale nie są one interaktywne. Google zdecydowało się uruchomić w ramach Search Labs „wczesny eksperyment” w postaci AI Mode. Zasada działania jest podobna do Gemini – użytkownik, który uzyska dostęp do tej funkcjonalności, będzie mógł zadać dodatkowe, bardziej szczegółowe pytania do wygenerowanej w wyszukiwarce odpowiedzi.

Amerykanie podają, że AI Mode wykorzystuje technikę „rozsyłania zapytań”, przeprowadzając jednocześnie wiele powiązanych wyszukiwań w ramach podtematów i wielu źródeł danych, a następnie łącząc te wyniki w celu zapewnienia łatwej do zrozumienia odpowiedzi.

Wcześniej AI Mode był testowany wewnętrznie i przez „zaufanych testerów”. Osoby, które z niego korzystały, uznały go za „niezwykle pomocnego” – szczególnie doceniono szybkość, jakość i świeżość odpowiedzi.

Zaproszenie do testowania AI Mode mają otrzymywać subskrybenci planu Google One AI Premium, aczkolwiek Search Labs nie są dostępne w Polsce, dlatego mieszkańcy Polski nie będą mogli dołączyć do grona testerów.