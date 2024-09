Nie musisz instalować iOS 18. Apple przygotowało alternatywne rozwiązanie

Już niebawem iOS 18 zostanie udostępniony na wszystkie wspierane iPhone’y. Użytkownicy smartfonów Apple mogą jednak wstrzymać się z instalacją najnowszego iOS. Firma Tima Cooka przygotowała alternatywną opcję.

Nowy iOS 18 do pobrania już niebawem

iOS 18 to całkiem interesująca aktualizacja. Firma z Cupertino wprowadziła chociażby sporo więcej możliwości personalizacji wyglądu. Możemy ustawić ciemniejszy schemat kolorów dla ikon – działa to zarówno w przypadku aplikacji systemowych, jak i wielu aplikacji zewnętrznych deweloperów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet wybrać jeden konkretny kolor dla ikon i widżetów. Do tego dochodzi zupełnie nowa aplikacja Zdjęcia i mniejsze ulepszenia w wielu innych apkach Apple.

Niestety, największa nowość, która jak najbardziej może mieć wpływ na korzystanie z iPhone’a, początkowo nie pojawi się w Unii Europejskiej. Oczywiście chodzi o Apple Intelligence. Zespół Tima Cooka tłumaczy się tym, że musi dostosować sztuczną inteligencję do przepisów obowiązujących w UE – to jak najbardziej prawda, ale podejrzewam, że ociąganie się z tym tematem może wynikać z pewnej złośliwości. Taka delikatna zemsta za to, co firma musiała już zmienić w swoim oprogramowaniu, aby nie dostać wysokich kar finansowych na Starym Kontynencie.

Osoby, które mimo braku Apple Intelligence, nie mogą doczekać się możliwości zainstalowania nowego iOS, powinny ucieszyć się z tej informacji. Otóż iOS 18 zostanie udostępniony w przyszłym tygodniu.

iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jeśli nie iOS 18, to co?

Na moim prywatnym iPhonie 14 Pro mam już zainstalowany iOS 18 RC, czyli najpewniej wersję, która zostanie w przyszłym tygodniu udostępniona w kanale stabilnym. Dodam, że nie zauważyłem żadnych błędów, a także bateria trzyma równie dobrze, jak w przypadku iOS 17.

Rozumiem jednak, że część osób ze względu na obawy dotyczące stabilności lub inne powody nie będzie spieszyła się z zainstalowaniem aktualizacji. Na szczęście Apple nie będzie wymagało przejścia na „Osiemnastkę”, przynajmniej początkowo. Wspomniana grupa użytkowników może nadal korzystać z iOS 17. Co więcej, w drodze jest aktualizacja oznaczona jako 17.7, a dodatkowo będą pojawiać się poprawki bezpieczeństwa, gdy tylko będzie to konieczne.

Właściciele iPhone’ów dostaną możliwość wyboru, czy chcą pobrać iOS 17.7, czy przejść od razu na iOS 18. Oczywiście z czasem, aby otrzymać kolejne poprawki, trzeba będzie zdecydować się na najnowszą wersję, ale – jak już wspomniałem – początkowo nie będzie to wymagane. Wypada jeszcze dodać, że identyczna polityka zostanie zastosowana w przypadku iPadów i systemu operacyjnego iPadOS.

Na początku przyszłego tygodnia, oprócz iOS 18 i iPadOS 18, wydane zostaną też pozostałe systemy operacyjne – watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18 i visionOS 2.