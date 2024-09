Apple dopieszcza „Pro” akcesoria. AirPodsy i rysik dostają aktualizację

Apple ma za sobą największą prezentację tego roku, więc przyszedł czas na aktualizacje dla mniejszych bohaterów naszej codzienności. Drobne zmiany zauważą użytkownicy droższych słuchawek oraz rysików giganta z Cupertino.

Aktualizacja dla Apple AirPods Pro 2

Aktualizacja oprogramowania AirPods Pro 2 zmienia jego wersję kompilacji na 7A294. Dotychczas aktualna edycja nosiła oznaczenie 6F8. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla tego modelu słuchawek – niezależnie, czy mówimy o odmianie z portem Lightning, czy USB-C. Inne słuchawki Apple nie skorzystają na ulepszeniach. Czego się spodziewać?

Update wprowadza zapowiedziane na konferencji WWDC 2024 funkcje. Słuchawki będą rozpoznawać gest potrząsania głową podczas komunikacji z Siri. Pakiet poprawek wzmacnia również programową izolację hałasu, a także ulepsza Spatial Audio podczas grania w gry. To przydatne info, bo po jednej z ostatnich aktualizacji AirPods Pro 2 słuchawki zaczęły działać wyraźnie lepiej.

Uaktualnienia oprogramowania sprzętowego są dostarczane automatycznie, gdy słuchawki AirPods są ładowane i znajdują się w zasięgu łączności Bluetooth z iPhone’em lub iPadem lub Makiem połączonym z siecią Wi-Fi. Można także użyć iPhone’a, iPada lub Maca, aby sprawdzić, czy słuchawki AirPods korzystają z najnowszej wersji oprogramowania. By to zrobić, należy przejść do opcji Ustawienia > Bluetooth, a następnie stuknij przycisk Informacji obok nazwy podłączonych słuchawek AirPods.

Aktualizacja dla Apple Pencil Pro

Drugim akcesorium Pro, które dostało aktualizację oprogramowania jest rysik Apple Pencil. Tutaj nie ma za bardzo czym się chwalić – nie ma żadnych przełomowych funkcji. Zwyczajowo zawiera ona poprawki błędów, które należało wyeliminować.

Można zaktualizować oprogramowanie układowe Apple Pencil Pro, po prostu podłączając je do zgodnego iPada. Zaktualizowane oprogramowanie układowe dla Apple Pencil Pro ma teraz numer wersji 0.1.40, więc z pewnością jest wyższym wydaniem w porównaniu z poprzednią edycją oznaczoną numerem 0.1.33.