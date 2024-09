Zabawne: ramki ekranu w Apple Watch Series 10 są grubsze niż w starszym modelu

Internet nie przestaje mnie zadziwiać. Ktoś postanowił sprawdzić marketing Apple i obliczył, czy biorąc pod uwagę, że wyświetlacz w nowym Apple Watch Series 10 jest większy, to jednocześnie zmalały także jego ramki. No nie do końca.

Apple Watch Series 10 ma duży ekran OLED i… spore ramki

9 września 2024 roku Apple zaprezentowało nową generację jednego z najbardziej udanych produktów firmy: zegarka Apple Watch. Series 10 wdraża kilka ważnych zmian, z czego jako najważniejsze wyliczyłbym zmniejszenie grubości urządzenia oraz zwiększenie szybkości ładowania. Trudno też nie zauważyć większego wyświetlacza. Tylko co z ramkami?

Apple Watch Series 10 w porównaniu ze starszymi generacjami (źródło: Apple)

Apple na stronie produktu chwali się: „Series 10 ma największą powierzchnię ekranu w historii Apple Watch. Czyli do 75% więcej miejsca na ekranie w porównaniu z Series 3 i do 30% więcej niż w Series 4, 5, 6 i SE. Gigantyczna różnica przy każdym spojrzeniu i działaniu”.

Zegarek faktycznie wygląda bardzo dobrze – zmiany były potrzebne, biorąc pod uwagę, że ogólna forma Apple Watchy nie doczekała się właściwie żadnych większych modyfikacji od lat. Nie bez powodu jednak Apple porównuje wizualnie Series 10 z generacjami czwartą, piątą i szóstą. Series 9, choć starszy, jedną rzecz robi dobrze: ma węższe ramki ekranu. Jakim cudem?

Sprawdził to!

Jeden z użytkowników serwisu X pokusił się o dokonanie obliczeń. Okazało się, że choć wyświetlacz w Series 10 jest większy, to przynajmniej w edycji 46 mm – ramki są bardziej widoczne. Co prawda Apple odchudziło aluminiową oprawę o 33%, ale zwiększyło nieco przestrzeń między brzegiem ekranu a oprawą. Same ramki urosły więc o 17%. Nie powinno to specjalnie przeszkadzać, zwłaszcza, że proporcje ekranu do całej powierzchni przedniego panelu się poprawiły, ale nie zmienia to jednego: ramki rzeczywiście są grubsze.

(źródło: karanpmb | X)

To właściwie niczego nie zmienia, bo Apple na żadnym etapie – ani podczas konferencji, ani w materiałach prasowych – nie przekazywało, że ramki nowego Apple Watcha zostały odchudzone. Firma skupiała się raczej na innych aspektach zmian, więc nie można jej zarzucić wprowadzania klientów w błąd.

To właściwie sami fani założyli, że skoro mamy do czynienia z nowym smartwatchem, to musi być on pod każdym względem lepszy od poprzednika. Apple najwyraźniej nie przejmuje się aż tak bardzo grubością ramek w swoich urządzeniach. Gdyby tak było, firma pozbyłaby się z oferty tego parszywego iPhone’a SE z ramkami, które straszą po nocach.