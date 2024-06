W systemie iPadOS 18 największą nowością jest… kalkulator

iPady jeszcze tej jesieni będą mogły być wzbogacone o kilka nowych funkcji, które wiążą się z aktualizacją do iPadOS 18. Czego się po niej spodziewać?

Kilka rzeczy, które pojawią się w iPadOS 18

Wraz z nową wersją systemu dla tabletów made in Cupertino, użytkownicy iPadów będą mogli skorzystać z kilku nowych funkcji. Być może zapowiedziane na WWDC 2024 drobiazgi nie są specjalnie długo wyczekiwane, ale mogą przydać się na co dzień.

Przedstawiciele Apple wskazali na przykład na nowy, pływający pasek kart. Można go rozszerzyć do pomocniczego paska bocznego, który pojawi się w kilku wbudowanych aplikacjach.

Inną przydatną rzeczą będzie zapewne ulepszone SharePlay. Funkcja ta umożliwi łatwiejsze udostępnianie ekranu i zdalne sterowanie iPadem innej osoby.

Kalkulator w iPadOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Apple ulepsza także sposób, w jaki tablet rozpoznaje pismo w słowach, które wprowadzane są do urządzenia za pomocą rysika. Sprzęt będzie analizować styl i wykorzysta uczenie maszynowe go dopasowania odpowiednich słów – nawet jeśli ktoś pisze jak kura pazurem.

Kilka rzeczy zostanie zapożyczonych wprost z iOS 18. Dotyczy to na przykład dostosowywania wyglądu i ustawienia ikonek na pulpicie głównym, efektów tekstowych, modyfikacji Centrum sterowania czy Trybu gry.

Nowości jest tak mało, że Apple uznało, że warto wspomnieć nawet o aplikacji Kalkulatora, którego na iPadach nie było… właściwie od zawsze. Bardzo przydatne może być to, że tablet swobodnie dokona obliczeń w działaniach wpisywanych do apki ręcznie, za pomocą rysika.

Są iPady, które nie załapią się na nowy system

Jak się okazuje, nie wszystkie tablety będą mogły… cieszyć się z Kalkulatora. iPadOS 18 nie będzie działał na 10,5-calowym iPadzie Pro i 12,9-calowym iPadzie Pro drugiej generacji. System nie trafi też na iPada 6. generacji, który wykorzystuje procesor A10 Fusion.

Które iPady kwalifikują się do aktualizacji do iPadOS 18? Będą to modele:

iPad Pro (M4),

iPad Pro 12,9 cala (3. lub nowszej generacji),

iPad Pro 11 cali (1. lub nowszej generacji),

iPad Air (M2),

iPad Air (3. lub nowszej generacji),

iPad (7. lub nowszej generacji),

iPad mini (5. lub nowszej generacji).

Dostępny dla wszystkich system zacznie być oficjalnie dystrybuowany jesienią. Do tego czasu Apple będzie testować go w kanałach Beta.