Samsung Galaxy M55s 5G będzie świetnym smartfonem

Oferta producenta z Korei Południowej wkrótce rozszerzy się o kolejny, atrakcyjny model – tym razem będzie to smartfon Samsung Galaxy M55s 5G. Już dziś, mimo że oficjalna premiera urządzenia dopiero przed nami, wiemy o nim wszystko, co najważniejsze.

Samsung Galaxy M55s 5G – specyfikacja ujawniona

Najnowszy smartfon Samsunga zostanie wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED Plus o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Również z przodu znajdzie się aparat z matrycą aż 50 Mpix i przysłoną f/2.4 oraz funkcją nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę i slow motion w 720p w 240 klatkach na sekundę.

Samsung Galaxy M55s 5G (źródło: Smartprix)

Po drugiej stronie, jak widać na renderach, które przedpremierowo zostały udostępnione w sieci, znajdą się trzy aparaty. Główny, podobnie jak ten na przodzie, ma cechować się rozdzielczością 50 Mpix, a także przysłoną f/1.8 i do tego jeszcze zaoferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS). On również nagra wideo w 4K/30 fps i 720p/240fps. Ponadto na tyle producent umieści też 8 Mpix aparat z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro.

We wnętrzu urządzenia mamy natomiast spodziewać się układu Qualcomm Snadpragon 7 Gen 1 wraz z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, aczkolwiek producent może przygotować również inne konfiguracje. Co ważne, wbudowaną pamięć będzie się dało rozszerzyć o nawet 1 TB z wykorzystaniem karty microSD.

Oprócz tego specyfikacja Galaxy M55s 5G obejmie jeszcze głośniki stereo, moduły Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i NFC, czytnik linii papilarnych, hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD) i port USB-C (USB 2.0). Ten ostatni posłuży do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh maksymalnie z mocą 45 W, aczkolwiek nie należy się spodziewać, że producent doda do zestawu (jakąkolwiek) ładowarkę.

Całe urządzenie będzie miało wymiary 163,9×76,5×7,8 mm i ważyło 180 gramów.

Kiedy zadebiutuje smartfon Samsung Galaxy M55s 5G?

Data premiery nowego członka rodziny Galaxy M nie jest jeszcze znana, ale oficjalnego debiutu urządzenia mamy spodziewać się jeszcze w tym miesiącu lub najpóźniej w październiku 2024 roku.