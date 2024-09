Rysiki Apple Pencil potaniały. Ile teraz kosztują?

Marka z logiem nagryzionego jabłka obniżyła ceny trzech spośród czterech rysików dedykowanych do iPadów. Co potrafią te akcesoria, w czym mogą pomóc i ile teraz zapłacimy za poszczególne modele Apple Pencil?

Te rysiki pomogą stworzyć precyzyjne rysunki na iPadach

Apple Pencil to linia bezprzewodowych rysików dedykowanych do tabletów marki z nadgryzionym jabłkiem w logo. Dzięki akcesorium użytkownicy mogą tworzyć precyzyjne linie, rysować czy pisać odręczne notatki. Użytkownicy mogą już zaopatrywać się w cztery różne wersje praktycznego dodatku dedykowanego do iPadów.

W ofercie technologicznego giganta z Cupertino znajduje się: pierwsza i druga generacja rysika, a także najtańsza edycja Apple Pencil z USB-C (oficjalnie wprowadzona na rynek w październiku zeszłego roku) oraz wersja Pro zaprezentowana w maju 2024 roku. Każdy z rysików pozwala na tworzenie schematów z dokładnością co do piksela. Urządzenia charakteryzują się niskim opóźnieniem. Są również czułe na kąt pochylenia, dzięki czemu użytkownik na swoich szkicach może zastosować cieniowanie i inne efekty.

W zależności od wybranego modelu Pencil może reagować na siłę nacisku, łączyć się z tabletem magnetycznie, parować i ładować się bezprzewodowo czy korzystać z funkcji błyskawicznego przełączania narzędzi za pomocą dwukrotnego stuknięcia.

Podczas wyboru odpowiedniego akcesorium należy nie tylko kierować się oczekiwaną funkcjonalnością, która różni się pomiędzy wersjami, ale również modelem i generacją tabletu jaki posiadamy lub jaki planujemy zakupić. W przypadku rysika z USB-C konieczne jest także zweryfikowanie obsługiwanej przez nasze urządzenie wersji systemu. To bardzo istotne, bo nie każdy rysik współpracuje ze wszystkimi tabletami Apple. Kompatybilność konkretnego modelu rysika z poszczególnymi iPadami można sprawdzić na zdjęciu poniżej.

Kompatybilność rysików z poszczególnymi modelami iPadów (źródło: Apple)

Technologiczny gigant obniża ceny Apple Pencil

Marka Apple obniża ceny większości rysików. Bez zmian pozostaje wyłącznie najnowsza wersja Apple Pencil Pro, za którą nadal trzeba zapłacić 649 złotych. Koszt reszty modeli prezentuje się następująco:

Niższe ceny dostępne są zarówno w sklepie producenta, jak i wybranych sieciach handlowych.

