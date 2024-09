Kiedy pojawi się iOS 18? Możesz odliczać dni

Firma Apple udostępni system iOS 18 już w przyszłym tygodniu. W związku z tym podsumowujemy najważniejsze nowości i przypominamy, które iPhone’y otrzymają tę aktualizację. Lista jednych i drugich jest długa.

System iOS 18 gotowy do akcji

iPhone 16 został oficjalnie zaprezentowany, wraz ze swoim bratem z „Plusem”. Światu pokazane zostały również modele iPhone 16 Pro i Pro Max. Zatem to już najwyższy to już czas, by firma Apple udostępniła też system iOS 18. Poznaliśmy datę tej publicznej premiery – to 16 września 2024 roku.

System iOS 18 wprowadza nowy projekt ekranu głównego i rozszerza możliwości jego personalizacji. Wyraźnie ulepsza również Centrum sterowania, a galeria narzędzi staje się równie podatna na modyfikacje, co „pulpit”. Wyłącznie od decyzji użytkownika zależy też to, jakie skróty pojawią się w dolnych rogach ekranu blokady.

Lepiej zorganizowana biblioteka zdjęć oraz szerokie opcje formatowania tekstu w iMessage to kolejne nowości w „Osiemnastce”. Użytkownicy nareszcie też mogą liczyć na obsługę wiadomości RCS na iPhone’ach. Pojawia się także specjalny tryb Gra, który minimalizuje aktywność w tle i zmniejsza opóźnienia dźwięku.

Z myślą o bezpieczeństwie producent wprowadził dodatkową możliwość ochrony wrażliwych informacji: wymaganie uwierzytelnienia przy użyciu Face ID podczas uruchamiania wybranych aplikacji. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast aplikacja Hasła, w której gromadzone mogą być wszystkie dane uwierzytelniające.

iOS 18 (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

To, naturalnie, jeszcze nie wszystkie wprowadzane nowości, ale reszta to „drobnica”. No, jest też najważniejsza nowinka, czyli Apple Intelligence – sztuczna inteligencja, która dosłownie ma odmienić sposób, w jaki korzysta się z iPhone’a. Rzecz w tym, że jak na razie będzie ona dostępna wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych. Z naszej perspektywy jest więc tak, jakby jej nie było.

Dobrze, to które iPhone’y dostaną system iOS 18? Trafi on, oczywiście, na iPhone’y 16, ale też wszystkie poprzednie modele, które ujrzały światło dzienne od 2018 roku, a więc od XR/XS, przez serie 11, 12, 13, 14 i 15 oraz SE 2. i 3. generacji.

Tego samego dnia ukaże się iPadOS 18

Równocześnie udostępniony zostanie też iPadOS 18, w którym największą nowością jest… kalkulator. Także tutaj pojawią się szerokie opcje personalizacji, tryb Gra czy „efekty” tekstu w iMessage. A wszystko to trafi do użytkowników iPadów (od 7. generacji), iPadów Mini (od 5. generacji), iPadów Air (od 3. generacji) oraz stosunkowo nowych iPadów Pro.