Publiczna beta iOS 17 do pobrania. Jak ją zainstalować?

Dla wszystkich użytkowników iUrządzeń mamy świetną wiadomość. iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 i macOS Sonoma zostały udostępnione jako publiczne wersje beta. Każdy zainteresowany, jeśli posiadania wspierane urządzenie, może już sprawdzić zmiany w nowych systemach operacyjnych Apple.

Publiczna beta iOS 17 dostępna do pobrania

iOS 17, tak jak każda tegoroczna duża aktualizacja skierowana na sprzęt z Cupertino, został zaprezentowany podczas konferencji WWDC 2023. Nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi zmianami, ale nie zabrakło ulepszeń, które mogą pozytywnie wpłynąć na korzystanie z iPhone’a.

Wśród ciekawszych nowości należy wymienić: nowe możliwości personalizacji kontaktów, nowości w iMessage – np. przycisk „plusa”, który ułatwia dostęp do często wysyłanych rzeczy, nagrywanie wiadomości głosowych i wideo w FaceTime, funkcję Stan gotowości, interaktywne widżety, funkcję NameDrop i udostępnianie przez przybliżenie, aplikację Journal (ma pojawić się jeszcze w tym roku), nowości w Apple Music, tryb offline w Mapach Apple, a także wiele innych zmian i mniejszych udoskonaleń.

iOS 17 dostępny jest na iPhone’a SE 2. generacji, XR, XS i XS Max i wszystkie nowsze modele. Natomiast zainstalowania wersji beta wymaga rejestracji profilu Apple ID w programie beta testów, co należy zrobić przez stronę Apple. Kolejnym krokiem jest przejście do ustawień iPhone’a, wybrania opcji Ogólne i następnie Uaktualnienia. Teraz pozostaje kliknąć na Uaktualnienia beta i wybrać pozycję iOS 17 Public Beta. Pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność i system w fazie testowej może zawierać błędy.

Apple naprawia własne błędy

Niedawno informowaliśmy Was, że ostatnie pilne aktualizacje zabezpieczeń dla iOS i iPadOS oraz macOS Ventura, mimo iż niosły ze sobą ważne poprawki bezpieczeństwa, to okazały się problematyczne dla użytkowników. Apple zdecydowało się na szybkie wycofanie tych wadliwych, niewielkich aktualizacji.

Na naprawienie błędów nie musieliśmy długo czekać. Użytkownicy mogą już pobrać iOS 16.5.1 (c), a także pozostałe aktualizacje przeznaczone dla iPadów i Maków. Brawo za szybką reakcję, ale z drugiej strony, coś takiego nie powinno nigdy wystąpić.

iPadOS 17, watchOS 10 i macOS Sonoma – publiczne bety do pobrania

Wraz z iOS 17 dostaliśmy publiczne wersje beta pozostałych systemów operacyjnych Apple. Najciekawszy dla wielu użytkowników będzie najprawdopodobniej watchOS 10, który w tym roku wprowadza najwięcej zmian. Przeprojektowania doczekało się wiele aplikacji, wprowadzono nowe podejście do dostępu do ważnych informacji i danych w postaci widżetów i stosu inteligentnego, nowe tarcze, a także zestaw funkcji dla osób aktywnych fizycznie.

W przypadku watchOS 10 również należy zarejestrować profil Apple ID w programie beta testów. Następnie musimy uruchomić aplikację Watch na iPhonie, przejść do ustawień i w menu Uaktualnienia wybrać pozycję watchOS 10 Public Beta. Pozostaje teraz zainstalować najnowszą wersję systemu. Oczywiście każdy użytkownik robi to na własną odpowiedzialność.

iPadOS 17, który wprowadza m.in. większe możliwości personalizacji ekranu blokady czy sporo nowości znanych z iOS 17, także został udostępniony w kanale publicznych wersji beta. Instalacja wersji beta jest bardzo zbliżona do tej opisanej wyżej w przypadku iOS 17.

Natomiast użytkownicy Maków mogą już sięgnąć po macOS Sonoma. Aktualizacja wprowadza większy powiew świeżości dotyczący widżetów, ulepszenia związane z prywatnością i wiele więcej. Tutaj także konieczne będzie zarejestrowanie profilu Apple ID w programie testów beta. Teraz pozostaje przejść do ustawień i zaznaczyć, że chcemy korzystać z kanału publicznych wersji beta.

Należy pamiętać, że wszystkie systemy w wersji testowej mogą zawierać jeszcze sporo błędów.