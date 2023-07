HarmonyOS nie tylko w smartfonach Huawei. Wiko rezygnuje z Androida

Wiko to firma, która zawitała na nasz rynek w 2013 roku. Smartfony tej francuskiej marki można było znaleźć na wielu półkach sklepowych. W pewnym momencie słuch po niej w wielu krajach zaginął. Producent w 2020 roku „wrócił do żywych” i zaprezentował dwa nowe modele. Ba, teraz rozszerzył swoją ofertę o kolejny. Co oferuje?

Specyfikacja smartfona Wiko Hi Enjoy 60 Pro

Za moc obliczeniową odpowiadać będzie Snapdragon 695 wykonany w litografii 6 nm wraz z 8 GB RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator w Hi Enjoy 60 Pro ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie ładowanie 66 W przy użyciu kabla USB typu C. Producent chwali się, że 17-minutowe ładowanie pozwoli na uzyskanie 60%, a na dobicie do 100% wystarczy tylko 38 minut. O ładowaniu bezprzewodowym można jednak zapomnieć.

Wiko Hi Enjoy 60 Pro (źródło: Wiko)

Wyświetlacz został wykonany w technologii LCD, ma przekątną 6,67 cala i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Rozdzielczość ekranu to zaś Full HD+ (2376×1080 pikseli). W kwestii zaplecza fotograficznego Wiko Hi Enjoy 60 Pro został wyposażony w cztery aparaty:

przedni 16 Mpix z przysłoną f/2.2,

główny 64 Mpix z przysłoną f/1.9,

8 Mpix z przysłoną f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°,

makro 2 Mpix z przysłoną f/2.4.

Tylny aparat wspiera autofocus oraz 8-krotny zoom cyfrowy. Nowy smartfon Wiko z pewnością nie mieści się w topce pod kątem możliwości fotograficznych. Fakt ten nie dziwi – jest to model budżetowy.

Na pokładzie znalazło się natomiast wsparcie dla łączności 5G, Bluetooth 5.1 oraz rzadko spotykany mini jack 3,5 mm. Obecnie większość producentów zrezygnowała z tego złącza, czego konsekwencją jest konieczność stosowania przejściówek lub zapas słuchawek bezprzewodowych – w przypadku, gdy nie mamy słuchawek na USB-C.

Dostępność i cena smartfona Wiko Hi Enjoy 60 Pro

Smartfon dostępny jest w 3 kolorach – niebieskim (Galaxy Blue), srebrnym (Frost Silver) i czarnym (Yaojin Black). Co ciekawe, urządzenie będzie pracować pod kontrolą systemu firmy Huawei – HarmonyOS.

Wiko Hi Enjoy 60 Pro (źródło: Wiko)

Szanse na obecność Wiko Hi Enjoy 60 Pro w Polsce są znikome i nie liczyłbym na jego dostępność w naszym kraju. Jego ceny w Chinach prezentują się następująco: