Apple udostępniło iOS 17.0.3. Dzięki niemu iPhone 15 przestanie być kaloryferem

Apple właśnie udostępniło iOS 17.0.3 i iPadOS 17.0.3. Aktualizacją powinni zainteresować się szczególnie użytkownicy iPhone’ów 15, którzy doświadczali problemów z przegrzewaniem się urządzenia.

iOS 17.0.3 i iPadOS 17.0.3 do pobrania

To już kolejna aktualizacja do wydanego we wrześniu iOS 17. Wcześniej firma z Cupertino udostępniła iOS 17.0.1 i 17.0.2, które były skupione na wyeliminowaniu pierwszych usterek. Tym razem Apple zdecydowało się usunąć problem, na który skarży się wielu właścicieli iPhone’ów 15. Ma on być odczuwalny szczególnie w modelach 15 Pro i 15 Pro Max, które zostały wyposażone w nowy procesor A17 Pro. Otóż szybko okazało się, że nowe smartfony mają problem z odprowadzaniem nadmiaru ciepła, a ich obudowa robi się niekomfortowo gorąca.

Wcześniej mogliśmy już dowiedzieć się, że w niektórych scenariuszach powinna pomóc aktualizacja wybranych aplikacji (m.in. Instagram), które niezbyt chętnie dogadywały się z iOS 17. Oczywiście nie rozwiązywało to problemu, ale mogło pomóc w jego złagodzeniu, a dodatkowo pozytywnie przekładało się na wydłużenie czasu pracy.

Wróćmy jednak do iOS 17.0.3. Jak informuje Apple, aktualizacja zawiera ważne poprawki błędów i uaktualnienia zabezpieczeń, a także rozwiązuje problem, który mógł powodować nadmierny wzrost temperatury iPhone’a. Oczywiście aktualizacja jest zalecana dla wszystkich wspieranych urządzeń, a nie tylko iPhone’ów 15 Pro. Dotyczy to też iPadów, na które wydany został iPadOS 17.0.3.

Z jednej strony cieszy fakt, że Apple sprawnie reaguje na zgłoszenia i wydaje poprawki. Z drugiej jednak trochę słabo, że niedopracowany sprzęt trafił na sklepowe półki. Tym bardziej, że mówimy o drogich urządzeniach, mających rywalizować z najlepszymi na rynku.

Aktualizacje są już dostępne

Jeśli nie chcecie czekać na komunikat o dostępności aktualizacji, to można pobrać ją ręcznie. Wystarczy wejść do ustawień iPhone’a, następnie wybrać pozycję Ogólne i kliknąć na Uaktualnienia. Po chwili powinniście zobaczyć możliwość zainstalowania aktualizacji.

iOS 17.0.3 na iPhonie 15 wymaga pobrania 425 MB plików. Niewykluczone, że rozmiar aktualizacji będzie inny na pozostałych smartfonach Apple.