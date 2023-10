11 bit szykują nową grę – poznajcie The Alters

11 bit studios przygotowało nowy zwiastun nadchodzącego The Alters. To przygoda w klimatach science-fiction, która ma być oparta na „nowym, oryginalnym pomyśle”. Sam zwiastun przedstawia tylko zarys rozgrywki i głównego bohatera.

The Alters – nazywam się Jan

11 bit studios wypuściło nowy zwiastun The Alters – „Nazywam się Jan”. Tak zatytułowany został najnowszy, dwuminutowy zwiastun nadchodzącej produkcji, który opowiada o zarysach głównych elementów rozgrywki i przedstawia głównego bohatera, którym jest Jan, prosty robotnik zmuszony do walki o przetrwanie oraz wydostanie się z odległej planety – ten schemat akurat skądś już znamy.

Multiwersum dotarło do The Alters, ponieważ w grze nie będzie tylko „jeden Jan”. Janów ma być o wiele więcej i każdy z nich pokaże alternatywną wersję bohatera, z odmienną ścieżką. Trzeba przyznać, że taki zarys historii jest bardzo ciekawy i zapowiada świetną rozgrywkę, która wreszcie będzie czymś świeżym, przełamując dobrze już znane schematy.

The Alters to połączenie survivalu i base-buildera

Zgodnie z tym, co twierdzą twórcy, nowa gra ma być połączeniem survivalu oraz base-buildera. To akurat nie jest nic odkrywczego, ale w połączeniu z wcześniej opisanymi elementami może stanowić ciekawą mieszankę. Zarys fabularny jest już nieco oklepany, ponieważ jako gracz rozbijamy się na nieprzyjaznej planecie, która stopniowo zwraca się w stronę Słońca, przez co rośnie poziom promieniowania.

Grafika ze zwiastuna The Alters (źródło: 11 bit studios)

W grze pojawią się także standardowe rzeczy, jak kryształy, tym razem nazwane „Rapidium”, które będą służyły do stworzenia własnych altersów (alternatywnych Janów). Nasza baza będzie służyć za centrum wypadowe, co także akurat nie jest niczym odkrywczym.

Na ten moment nie dostaliśmy informacji o konkretnej dacie premiery. Wiemy jedynie, że 11 bit studios przygotowuje tytuł do wypuszczenia na rynek w 2024 roku. The Alters ma wyjść jedynie na PC oraz konsole obecnej generacji. Tytuł możecie dodać do listy życzeń na Steam, ale na ten moment nie da się jeszcze złożyć zamówień przedpremierowych.