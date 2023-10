Tyle kasy za Facebooka i Instagrama bez reklam?! Mark Zuckerberg chyba oszalał

Chociaż niektóre reklamy są naprawdę dobre i ogląda się je z przyjemnością, to najczęściej niestety są one irytujące. Na Facebooku i Instagramie jest ich mnóstwo, ale wiele wskazuje na to, że będzie można się ich pozbyć. Pytanie tylko, ile osób zgodzi się za to zapłacić taką kwotę?

Facebook i Instagram bez reklam? Tak, ale nie za darmo

Mimo że pozycja Facebooka nie jest już taka jak kiedyś (gdy bez skrupułów wykończył w Polsce Naszą Klasę), to wciąż pozostaje jednym z największych i najbardziej wpływowych mediów społecznościowych na świecie. W Europie nie ma jednak lekko, ponieważ musi dostosowywać się do obowiązującego w Unii Europejskiego prawa dotyczącego przetwarzania danych osobowych użytkowników – a jest ono bardzo restrykcyjne i wymaga od społecznościowego giganta „niestandardowego” postępowania.

Obecnie nie ma możliwości wyłączenia reklam na Facebooku, można jedynie ograniczyć ilość przetwarzanych w celach reklamowych danych – wówczas reklamy będą mniej dopasowane, ale ich liczba się nie zmniejszy. Podobnie jest na Instagramie. Niestety, dość często można znaleźć oszukańcze ogłoszenia, które są zwykłym scamem – nie do wiary, że Meta je dopuszcza, lecz podobny problem z weryfikacją ma też Google, bowiem chociażby na YouTube można natknąć się na reklamy, mające na celu wyłudzenie pieniędzy od nieostrożnych użytkowników.

Informacje na temat planów konglomeratu Meta pojawiły się już kilka tygodni temu, ale wówczas nie dowiedzieliśmy się, ile użytkownicy będą musieli zapłacić za brak reklam na Facebooku i Instagramie. Wystarczyło cierpliwie poczekać, aby poznać wysokość opłat. Według doniesień, przekazywanych przez The Wall Street Journal, pozbycie się reklam na Facebooku lub Instagramie może kosztować 10 euro (równowartość ~46 złotych). Za każde dodatkowe konto trzeba by było dopłacić 6 euro (~28 złotych).

fot. AzamKamolov / Pixabay

Co jednak ważne – mowa tu jest o wersjach przeglądarkowych. W przypadku aplikacji mobilnych opłata za brak reklam wynosiłaby już 13 euro (~60 złotych), ponieważ użytkownicy musieliby ponieść dodatkowo koszt prowizji, które pobierają Apple i Google za zakupy w ich sklepach.

Należy również podkreślić, że opłata w podanej powyżej wysokości byłaby pobierana co miesiąc. Oznacza to, że rocznie użytkownicy zapłaciliby od ~550 do nawet ~720 złotych, i to za tylko jedno konto! Nie ma żadnej wątpliwości, że zdecydowałoby się na to mniej niż więcej osób, ponieważ są to bardzo duże kwoty. Gdyby trzeba było tyle zapłacić za rok, to prawdopodobnie więcej osób wyłączyłoby reklamy na Facebooku i Instagramie, ale aktualnie nie ma mowy o opłacie rocznej, płatnej z góry.

Albo zapłacisz, albo pożegnaj się z Facebookiem i Instagramem?

Wprowadzenie abonamentu ma być pokłosiem decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał w lipcu 2023 roku Meta Platforms uzyskanie świadomej zgody użytkowników na wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dopasowanych na podstawie przetwarzania ich danych.

Mówi się, że Meta może zdecydować się na bardzo radykalny krok w Unii Europejskiej – albo użytkownicy zgodzą się na dopasowywanie reklam, albo zostaną zmuszeni do płacenia za dostęp do Facebooka i Instagrama bez reklam. W przeciwnym wypadku nie będą mogli z nich korzystać. Taki scenariusz wciąż jednak nie jest przesądzony, choć Meta podobno omawiała te plany z organami regulacyjnymi w Brukseli i Irlandii.