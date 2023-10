Smartwatch Google Pixel Watch 2 zadebiutował na rynku. Ile kosztuje?

Podobnie jak w przypadku smartfonów Pixel 8 i Pixel 8 Pro, Google nie zdołało (a może nie chciało?) utrzymać smartwatcha Pixel Watch 2 w ścisłej tajemnicy aż do dnia oficjalnej premiery. Cechy i funkcje nie są zatem żadną niespodzianką. Ile kosztuje najnowszy zegarek producenta z Kalifornii?

Specyfikacja smartwatcha Google Pixel Watch 2

Smartwatch ma średnicę 41 mm i wysokość 12,3 mm oraz waży 31 gramów (bez paska). Jego obudowa została wykonana z aluminium, które w 100% pochodzi z recyklingu. Pixel Watch 2 wyposażono w wyświetlacz AMOLED z 320 ppi i wsparciem dla palety kolorów DCI-P3, który osiąga jasność do 1000 nitów i jest pokryty zmodyfikowanym specjalnie dla Google szkłem 3D Corning Gorilla Glass 5. generacji. Ekran obsługuje funkcję Always On Display.

Pixel Watch 2 (źródło: Google)

Pixel Watch 2 oferuje również Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz i NFC oraz moduł 4G LTE (z obsługą UMTS) w wybranych wersjach, a do tego jeszcze wsparcie dla GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo i QZSS. Sercem smartwatcha jest procesor Qualcomm 5100 wraz z koprocesorem Cortex M33. Ponadto na pokładzie urządzenia znajduje się 2 GB SDRAM i 32 GB pamięci flash typu eMMC, a także mikrofon i głośnik.

Smartwatch ma fabrycznie wgrany system Wear OS 4.0. Jego zasilaniem zajmie się natomiast akumulator o pojemności typowej 306 mAh, który ma zapewnić do 24 godzin pracy z włączonym trybem Always On Display. Google Pixel Watch 2 wspiera szybkie ładowanie – do 50% w ~30 minut, do 80% w ~45 minut i do 100% w ~80 minut.

Producent z Kalifornii deklaruje, że Pixel Watch 2 jeszcze dokładniej monitoruje pracę serca dzięki zupełnie nowemu czujnikowi tętna z licznymi diodami LED (ma ich 25 razy więcej niż Pixel Watch 1. generacji), dzięki czemu użytkownicy zyskają dokładniejsze informacje na przykład na temat liczby spalonych kalorii czy snu.

Google Pixel Watch 2 wyposażono również w nowy sensor cEDA, który jest w stanie wykrywać oznaki stresu, a także czujnik temperatury ciała. Smartwatch oferuje też funkcję wykrywania upadków i Emergency SOS (w celu jej aktywacji należy pięć razy wcisnąć koronkę na boku obudowy). Do tego zegarek umożliwia korzystanie z Asystenta Google, którego można na przykład poprosić o podsumowanie monitorowania snu.

Cena Google Pixel Watch 2

Pixel Watch 2 Bluetooth/Wi-Fi będzie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych za 349 dolarów, natomiast wersja 4G LTE za 399 dolarów. W Niemczech za wariant bez modułu 4G LTE trzeba zapłacić 399 euro (równowartość ~1845 złotych), zaś smartwatch z nim kosztuje już 449 euro (~2075 złotych). Osoby, które kupią ten zegarek, otrzymają półroczny dostęp do Fitbit Premium i miesięczny do YouTube Music Premium w prezencie.