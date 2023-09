Windows 11 otrzyma ponad 150 nowych funkcji. Aktualizacja będzie dostępna za kilka dni

Microsoft oficjalnie zapowiedział potężną aktualizację dla systemu Windows 11, bowiem ma ona dostarczyć ponad 150 nowych funkcji. Gigant z Redmond udostępni ją już za kilka dni.

Najnowsza aktualizacja systemu Windows 11 zostanie udostępniona już 26 września 2023 roku

Microsoft zdecydował, że będzie udostępniał znaczące aktualizacje dla Windows 11 tylko raz w roku. Poprzednia zaczęła trafiać do użytkowników 20 września 2022 roku, a w maju 2023 roku firma udostępniła aktualizację o nazwie Moment 3. Już za kilka dni, 26 września 2023 roku, pierwsi posiadacze urządzeń z najnowszym Windowsem będą mogli pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu, która przyniesie – bagatela – ponad 150 nowych funkcji!

Firma z Redmond twierdzi, że to jedna z najbardziej ambitnych [aktualizacji] w wykonaniu Microsoft, ponieważ wraz z nią do systemu Windows 11 zacznie być wdrażany Copilot (do wyszukiwarki Bing, przeglądarki Edge i Microsoft 365 Copilot jeszcze tej jesieni), który ma ułatwić wykonywanie wielu zadań, pozwalając użytkownikowi oszczędzić czas. Przykładowe funkcje Copilot możecie zobaczyć na załączonym poniżej wideo.

Ponadto nowe funkcje trafią m.in. do aplikacji Paint (na przykład usuwanie tła i nakładanie warstw), Zdjęcia (m.in. rozmywanie tła i sprawniejsze wyszukiwanie zdjęć na kontach OneDrive), Notatnika (będzie on automatycznie zapisywał sesje i przywróci poprzednio otwarte karty, a także ich niezapisaną zawartość i edycje) i Clipchamp (automatycznie komponowanie) oraz narzędzia do wycinania (możliwe będzie wyodrębnienie tekstu z przechwyconego obrazu i przechwytywania dźwięku za pomocą obsługi audio i mikrofonu).

Nowości w wyszukiwarce Bing i przeglądarce Edge

Microsoft poinformował, że od teraz historia czatu może sugerować wyniki wyszukiwania. W praktyce oznacza to, że jeśli na przykład użytkownik korzystał z Binga do śledzenia danej drużyny piłkarskiej, może on dać mu znać, że będzie ona akurat grała mecz w miejscu, do którego planuje się wybrać (historie czatu można jednak wyłączyć w Ustawieniach wyszukiwarki).

Ponadto Bing i Edge pomogą znaleźć to, co chce kupić użytkownik – gdy zacznie wyszukiwanie jakiegoś przedmiotu, Bing zada dodatkowe pytania, aby zebrać więcej informacji i wyszukać najlepiej dopasowane produkty. Co ważne: również w najlepszych cenach, ponieważ rozwiązanie to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby oferować zakupy w najlepszej cenie. Wkrótce będzie można też użyć zdjęcia lub zapisanego obrazu do wyszukiwania ofert w internecie.

Firma z Redmond poinformowała również, że – wykorzystując kryptografię – będzie dodawała niewidoczny, cyfrowy znak wodny do wszystkich obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję w Bing, Paint i Microsoft Designer. Ma on zawierać czas i datę ich utworzenia.