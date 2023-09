Jeden profil na Facebooku to za mało? Od teraz możesz mieć nawet cztery w ramach jednego konta!

Facebook od dawna umożliwia powiązanie kilku profili z jednym adresem e-mail, lecz od teraz użytkownicy mogą utworzyć nawet do czterech profili osobistych w ramach jednego konta. Są jednak pewne ograniczenia.

Od teraz Facebook pozwoli Ci się „rozmnożyć”, i to w pełni legalnie

Do tej pory Facebook pozwalał połączyć tylko jeden profil osobisty z jednym adresem e-mail, ale jednocześnie można było powiązać z nim na przykład profil firmowy. Teraz użytkownicy mogą utworzyć nawet do czterech profili osobistych z różnymi nazwami użytkownika w ramach jednego konta. Po co?

Według Facebooka dzięki temu można w prosty sposób oddzielić życie prywatne od zawodowego albo korzystać z jednego profilu do kontaktu ze znajomymi, a z drugiego do uczestniczenia w różnych społecznościach na tym portalu. W ten sposób można zyskać większą swobodę i nie martwić się, że ktoś zobaczy coś, czego nie powinien (na przykład, że dana osoba jest członkiem „wstydliwej” grupy lub lubi stronę, która przez innych uznawana jest za „obciachową”).

Co prawda już teraz Facebook udostępnia szereg ustawień, które pomagają zachować prywatność (można na przykład ograniczyć widoczność swoich postów, miejsca zamieszkania czy daty urodzenia), ale możliwość utworzenia dodatkowych, niezależnych profili ma zapewnić użytkownikom większą swobodę i poczucie lepszej ochrony prywatności – aktywność na jednym profilu nie będzie bowiem widoczna na pozostałych.

Jak utworzyć dodatkowy profil osobisty na Facebooku?

Aby utworzyć nowy profil osobisty w ramach tego samego konta na Facebooku, należy dotknąć swoje zdjęcie profilowe i wybrać opcję Utwórz nowy profil. Wówczas uruchomi się kreator, w którym należy wpisać nazwę profilu i nazwę użytkownika. Ponadto można dodać zdjęcie w tle i profilowe, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe.

Po utworzeniu dodatkowego profilu przełączanie się pomiędzy profilami jest banalnie proste – wystarczy dotknąć zdjęcie profilowe i wybrać ten, z którego chce się akurat korzystać.

Facebook wprowadził jednak kilka ograniczeń

Po pierwsze nowy profil osobisty można utworzyć raz na 72 godziny i mogą to zrobić wyłącznie osoby pełnoletnie. Po drugie nie można korzystać z dodatkowych profili w niektórych usługach, takich jak Dating, Marketplace i Professional Mode. Po trzecie wysyłać i odbierać wiadomości można w ich przypadku aktualnie wyłącznie przez aplikację Facebooka i stronę internetową – wciąż trwają prace nad tym, aby było to możliwe również za pośrednictwem Messengera.

8 Ocena

Należy też pamiętać, że nowe profile osobiste mają zresetowane ustawienia – nie są one synchronizowane z innymi profilami. W każdym przypadku trzeba je ustawić oddzielnie, w tym ustawienia prywatności. Na żadnym z profili nie będzie jednak widoczna informacja, że dany użytkownik posiada też inne profile osobiste.

Warto również wspomnieć, że o ile w przypadku głównego profilu Facebook utrzymuje, że użytkownik powinien podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, o tyle nie ma takiego „wymogu” przy dodatkowych, aczkolwiek mimo wszystko będzie zapobiegał tworzeniu profili, podszywających się pod inne osoby, nie tylko sławne, podobnie jak fałszowaniu wieku i lokalizacji.

Platforma informuje także, że wszystkie profile muszą spełniać Standardy Społeczności – jeśli ktoś niedawno je naruszył lub zrobił to już wielokrotnie, nie będzie mógł utworzyć dodatkowych profili.