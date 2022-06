Sony wkracza w świat pecetowych graczy. Czym będą akcesoria marki INZONE?

Dedykowane monitory i słuchawki dla graczy? Szczególnie to pierwsze nie brzmi jak działka Sony. A jednak – japoński producent konsol wkracza w pecetowy półświatek za pośrednictwem nowej linii produktów INZONE.

Pecety i e-sport, czyli nietypowy kierunek Sony

Ten ruch nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, kto śledzi ostatnie ruchy Sony. Coraz więcej gier – wcześniej ekskluzywnych dla PlayStation – pojawia się na komputerach PC. Konsolowy gigant udostępnia też granie w chmurze dla subskrybentów PlayStation Plus Premium, także na pecetach. Własna linia akcesoriów gamingowych jest więc naturalnym krokiem dla marki, która chce być kojarzona również z komputerami PC.

A jakie to będą akcesoria? Na początek monitory i słuchawki dla graczy. Te działania są efektem obserwacji wzrostu zainteresowania, jakie zaliczyły e-sport oraz towarzyszący mu profesjonalny sprzęt dla zawodników. W momencie, gdy Sony sponsoruje takie imprezy jak EVO 2022 (turnieje w najpopularniejszych bijatykach) czy też VALORANT Champions Tour, posiadanie własnego portfolio sprzętu może okazać się kluczowym ruchem.

Monitory INZONE – nie tylko do PlayStation 5

Na początek Sony zaproponuje dwa monitory – INZONE M9 oraz INZONE M3. O ile pierwszy model będzie dostępny już latem, tak ten drugi zobaczymy w późniejszej części 2022 roku. Każdy z nich może się pochwalić przekątną 27″ oraz kompatybilnością ze standardami VRR, HDR i Nvidia G-Sync. Chciałoby się wręcz zapytać, gdzie są te różnice?

Nimi pozostają rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania obrazu. M9 wesprze 4K w 144 Hz, podczas gdy model M3 dostarczy zaledwie Full HD, lecz w piorunujących 240 Hz. Jest to niewątpliwie uczciwe rozwiązanie. Zwolennicy zaciekłych, sieciowych rywalizacji z pewnością wybiorą monitor z wyższą częstotliwością odświeżania obrazu. Fani doświadczeń dla pojedynczego gracza pozostaną natomiast przy M9. Dla każdego coś miłego.

Monitory Sony INZONE to wybór tak trudny, jak połknięcie czerwonej lub niebieskiej pigułki w Matrixie (źródło: Sony)

Warto również dodać, ze każdy z monitorów będzie oferował wsparcie dla funkcji KVM (Keyboard-Video-Mouse). Oznacza to, że użytkownicy będą mogli obsługiwać więcej niż jeden komputer za pomocą tego samego zestawu klawiatury i myszki. Łatwo się również domyślić, że monitor INZONE M9 jest przystosowany do działania z PlayStation 5. Dzięki temu sprzęt automatycznie rozpozna odtwarzaną zawartość (Kino lub Gra) i dostosuje do niej wyświetlany obraz.

Aż trzy modele słuchawek

Powitajcie INZONE H9, H7 oraz H3 – trzy nowe modele słuchawek gamingowych od Sony. Dostępne już od lipca 2022 roku, zachwycą dzięki wykorzystaniu technologii dźwięku przestrzennego 360° do gier. Wygodny pałąk pozwoli na bezbolesną rozgrywkę przez wiele godzin. Dzięki aplikacji INZONE Hub gracze będą w stanie dostosować działanie dźwięku przestrzennego w każdej grze, która go obsługuje.

Sony INZONE H3 Sony INZONE H7 Sony INZONE H9

Jakie są więc różnice między słuchawkami? Przede wszystkim model H9 wyróżnia się wsparciem dla redukcji hałasu oraz trybem dźwięków otoczenia. Pozbawiony tych funkcji model INZONE H7 również będzie bezprzewodowy, ale za to wytrzyma nieco dłużej na jednym ładowaniu – 40 godzin w porównaniu z 32 godzinami w INZONE H9. Warto zaznaczyć, w przypadku obydwu modeli 10-minutowe ładowanie pozwoli na godzinę rozgrywki. Ważna informacja dla tych, którzy zapominają o regularnym podłączaniu sprzętów do ładowarek.

Choć INZONE H3 będzie dzielić najważniejsze funkcje z pozostałymi słuchawkami, pozostanie on modelem przewodowym. Jest to budżetowa opcja dla tych, którym nie zależy na bezprzewodowym połączeniu słuchawek z komputerem lub konsolą. Pozostaje więc poczekać na ceny każdego z tych produktów.

W przypadku słuchawek jestem szczególnie ciekawy, jak wypadną w starciu z Sony Pulse 3D, czyli dedykowanymi słuchawkami do PlayStation 5. Jak sądzicie, ile takie monitory i słuchawki mogą kosztować w dniu premiery?