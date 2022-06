Czy da się uszczuplić PlayStation 5? Tak, ale…

Na temat PlayStation 5 można powiedzieć wiele ciepłych słów. Trudno je znaleźć, gdy mówimy jednak o gabarytach konsoli. Jest to niewątpliwie jedna z największych stacjonarnych maszyn do grania, z napędem na wymienne nośniki. A może jest jakiś sposób, który pozwoli ją chociażby uszczuplić?

To nie konsola, to wielki router!

4,5 kg wagi oraz potężne wymiary 390 x 104 x 260 mm! To jest rzeczywistość każdego posiadacza PlayStation 5, który kiedykolwiek myślał o wzięciu tej konsoli w jakąkolwiek podróż. Gdy osobiście pakuję się na wyjazd, z definicji muszę już brać dużą walizkę – tylko dla mojego podręcznego routera do gier. Ogromny rozmiar tego sprzętu powoduje, że nie jest mi tak łatwo zabierać PlayStation 5 do znajomych lub dziewczyny.

Najnowszy krzyk mody, czyli PlayStation 5 Slim! (źródło: @DIY Perks, YouTube)

Okazuje się jednak, że da się sprawić aby PlayStation 5 zajmowało nieco mniej miejsca. Z tym dylematem zmierzył się niejaki Matt Perks, prowadzący kanału DIY Perks na platformie YouTube. Efektem jego prac jest niezwykle malutka skrzynka, którą znacznie łatwiej zmieścić pod telewizorem. W przyrodzie jednak nic nie ginie, a wiele elementów konsoli musiało zostać „wypchniętych” na zewnątrz i podłączonych do pudełka z płytą główną PlayStation 5.

Co wyleciało więc poza miedzianą skrzynkę? Przede wszystkim, ogromny system chłodzenia oraz zasilacz, połączone w sporą jednostkę zewnętrzną. Nic, czego nie dałoby się schować za telewizor.

Pierwsza próba uruchomienia konsoli spaliła na panewce. Dosłownie, ponieważ płyta główna poszła z dymem. Powodem awarii był brak dopływu powietrza z jednostki chłodzącej. Matt Perks poprawił jednak swoje błędy, czego efektem jest sprawne PlayStation 5 Slim, jedyne w swoim rodzaju.

PlayStation 5 Slim oraz potężna jednostka zasilająca (źródło: @DIY Perks, YouTube)

Najmniejsze PlayStation 5 na świecie

Na da się ukryć, że efekty prac Matta Perksa robią wrażenie, zwłaszcza że pomniejszona konsola rzeczywiście działa. Na oryginalnym filmie, autor przetestował działanie sprzętu na Horizon: Forbidden West – jednej z bardziej wymagających produkcji na konsoli Sony. W półgodzinnym materiale autor całkowicie relacjonuje proces powstawania sprzętu, dlatego niewątpliwie warto rzucić nań okiem.

Warto też zaznaczyć, że Sony dotychczas decydowało się na pomniejszony wariant konsoli w trzecim lub czwartym roku jej egzystencji na rynku. PlayStation 2 Slim otrzymaliśmy w 2004 roku – cztery lata po premierze oryginału. PlayStation 3 Slim to już premiera w 2009 roku, czyli zaledwie trzy lata po debiucie na rynku. Ostatnia konsola japońskiego giganta – PlayStation 4 – otrzymała pomniejszony model w 2016 roku, czyli także trzy lata od oryginalnej premiery.

Czy najnowsza konsola Sony podzieli los swoich poprzedniczek i także dostanie pomniejszony, wydajniejszy model? Przekonamy się o tym w najbliższych latach.