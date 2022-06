Wiatrak na upały? Biedronka ma fajną propozycję dla posiadaczy smartfonów

Tym razem coś dla fanów niedrogich (i niekiedy śmiesznych) gadżetów, oraz klientów znanej sieci marketów z owadem w nazwie. Już dzisiaj na sklepowych półkach w Biedronce pojawiły się akcesoria do naszych smartfonów. Jeden z produktów powinien sprawdzić się świetnie w upalne dni – to wiatrak!

Biedronka z tanimi gadżetami

Nie ma co ukrywać – wielu z nas regularnie rzuca okiem w stronę tematycznego kącika Biedronki, w którym raz po raz można znaleźć coś naprawdę interesującego. Przykładem może być choćby ten smartwatch, który za niewielką cenę oferował nam kilka ciekawych funkcji i certyfikat IP67. Kupowanie tanio to nie żaden wstyd, dlatego dzisiaj przyjrzymy się nowym gadżetom, które dopiero co trafiły do sieci dyskontów.

Jakie by nie były, niedrogie akcesoria do smartfonów zawsze przyciągają wzrok. Zanim zadamy sobie pytanie „po co nam to”, produkt często zostaje już odpakowany po powrocie ze sklepu, w którym przeznaczyliśmy na niego kwotę równą mniej lub bardziej wykwintnemu posiłkowi z kawałkiem mięsa i frytkami. Tym razem Biedronka kusi nas 3 różnymi produktami, z których jeden jest autentycznie ciekawy. Wszystkie charakteryzuje zaś jedno – bardzo przystępna cena, która w najdroższej opcji i tak nie przekracza 35 złotych. Ale czy warto?

Wiatrak idealny na lato

Mianem „Superhitu” oznaczony został wiatrak biurkowy. Jego nazwa wskazuje na dość oczywistą funkcję, jednak nie dajcie się zwieść – spełni on się również w roli podstawki na telefon, oraz jako urządzenie do… aromaterapii. Do zestawu dołączono odpowiednie tabletki zapachowe – a wszystko to za jedynie 19,99 złotych.

To jednak nie koniec, bo kolejną propozycję stanowi ładowarka sieciowa 3 w 1 lub przewód ładujący. Kabel może pochwalić się 3 wtyczkami (USB-C, microUSB oraz Lightning) przy długości 120 cm, podczas gdy ładowarka ma 3 wejścia USB oraz obsługuje moc ładowania do 18 W. Każde z akcesoriów kosztuje 34,99 złotych.

Ostatnią propozycję w zestawieniu stanowi szkło hartowane 5D, którego twardość wynosi 9H, ma pasować do 6 modeli smartfonów (na ulotce reklamowej nie podano których), oraz kosztuje 14,99 złotych.

Jak sami widzicie, oferta nie jest szalenie rozbudowana, ale przynajmniej nie kosztuje wiele. Ten wiatrak wydaje się być chyba najciekawszy, skoro i tak niemal każdy z nas cierpi z powodu upałów…