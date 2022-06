Kontakty Google otrzymały nowy interfejs – w końcu jakiś porządek

Aplikacja Kontakty Google raczej nie wzbudza większych emocji, ale należy mieć na uwadze, że jest jedną z podstawowych na wielu smartfonach z Androidem. W związku z tym, warto odnotować najnowsze zmiany wprowadzone przez firmę z Mountain View.

Bardziej uporządkowany wygląd strony kontaktu

Jak wspomniałem we wstępie, aplikacja Kontakty Google nie wzbudza zbyt dużych emocji – raczej nikt na bieżąco nie śledzi prawie każdej wdrożonej zmiany, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku YouTube czy Spotify. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, bowiem mamy do czynienia z dość podstawą aplikacją służącą do zarządzania zapisanymi kontaktami, która dobrze spełnia swoją rolę.

Mimo iż sama aplikacja nie jest zbyt często omawiana, to zazwyczaj wypada wspomnieć o większych aktualizacjach, bowiem są one odczuwalne przez miliony użytkowników. Co więcej, można odnieść wrażenie, że sama aplikacja jest ważna dla Google – np. w zeszłym roku jako jedna z pierwszych otrzymała nowy interfejs zgodny z językiem wzornictwa Material You.

Jak informuje serwis 9to5Google, w najnowszej aktualizacji twórcy postanowili skupić się na ulepszeniu karty zawierającej informacje przypisane do kontaktów – np. numeru telefonu, drugiego numeru, adresu e-mail czy adresu domowego. Nowy wygląd tej strony oparty jest na starannie zorganizowanych kartach podzielonych na konkretne kategorie.

Wcześniej mieliśmy po prostu listę wszystkich danych przypisanych do kontaktu. Natomiast teraz informacje są pogrupowane – np. dane kontaktowe, etykiety czy dodatkowe informacje o kontakcie (m.in. data urodzin) mają oddzielne sekcje. Dodatkowo w aplikacji Kontakty Google pływający przycisk został zastąpiony ikoną edycji umieszczoną na górnym pasku.

Całość teraz prezentuje się bardziej przejrzyście i jeszcze lepiej wpisuje się w wytyczne wzornictwa Material You. Z drugiej strony, poszczególne elementy zajmują więcej powierzchni ekranu, co może być mniej wygodne w przypadku większej ilości danych przypisanych do konkretnego kontaktu.

Zmiany są już wprowadzane

Odświeżony interfejs jest już udostępniany użytkownikom. Należy mieć jednak na uwadze, że proces przeprowadzany jest stopniowo, więc jeszcze nie wszyscy mogą zobaczyć opisane zmiany.

Sprawdziłem na moim smartfonie i wciąż mam starszy interfejs w aplikacji Kontakty Google. Pozostaje więc cierpliwie czekać.