Upgrade pamięci PlayStation 5 – MSI Spatium M480 PLAY

Nie od dziś wiadomo, że zaraz po kilku dniach od uruchomienia PlayStation 5 zaczyna nam brakować na nim pamięci… Konsola została wyposażona w dysk o pojemności 825 GB. W praktyce, na gry jest przeznaczone nieco ponad 660 GB, co przy grach, które średnio mają wielkość ponad 100 GB, kończy się zazwyczaj szukaniem kompromisów co usunąć… jednak dzięki możliwości rozszerzenia pamięci konsoli o dodatkowy dysk SSD można łatwo temu zaradzić. Dziś zapraszam was na mały tutorial jak rozbudować swoją konsolę, a pomoże mi w tym MSI 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe Spatium M480 PLAY.

Specyfikacja

Pozwolicie, że tutaj skupimy się tylko na dysku – specyfikację konsoli chyba zna już każdy zainteresowany 😊.

W skrócie:

pojemność: 2000 GB,

format: M.2,

interfejs: M.2 PCIe NVMe 4.0 x4,

prędkość odczytu (maksymalna): 7000 MB/s,

prędkość zapisu (maksymalna): 6800 MB/s,

odczyt losowy: 650,000 IOPS,

zapis losowy: 700,000 IOPS,

niezawodność MTBF: 1 600 000 godz.,

radiator: tak,

dodatkowe informacje: technologia LDPC, technologia TRIM, technologia S.M.A.R.T, 256-bitowe szyfrowanie danych AES,

wymiary: 11 x 24 x 80,4 mm (wysokość x szerokość x głębokość).

Warto tutaj jeszcze dodać informację, że co prawda ten dysk jest przeznaczony głównie do PS5, ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, by zamontować go w naszym PC – ważne tylko, żeby pamiętać, że jeżeli chcemy wykorzystać cały jego potencjał, musimy posiadać gniazdo na płycie obłuskujące M.2 PCIe NVMe 4.0.

Zaczynamy instalację

Żeby wszystko przeszło gładko i sprawnie musimy posiadać:

PlayStation 5,

dysk SSD,

śrubokręt (najlepiej dwa krzyżaki, o mniejszej i większej średnicy).

I to tyle! Proste, nie?

Zaczynamy od ściągnięcia bocznego panelu PS5 (na oficjalnej stronie PlayStation mamy dokładną instrukcję, jak to zrobić – zachęcam, by się z nią zapoznać).

Naszym oczom ukaże się gniazdo M.2 pod zaślepką, którą należy odkręcić większym krzyżakiem – jako ciekawostkę dodam, że śrubki PS mają grawerowane wzory konsoli na topie (mały bajer, a cieszy, jak się zauważy).

Po ściągnięciu metalowej osłony, naszym oczom ukazuje się gniazdo M.2 – ważne, by podczas montażu nie wciskać naszego dysku na siłę, a delikatnie wsunąć pod kątem około 45 stopni w slot.

Po włożeniu naszego Spatium M480 PLAY do slotu, delikatnie dociskamy go do gniazda od góry i zabezpieczamy śrubką, która była na płycie (trzeba wcześniej śrubkę odkręcić, odłożyć w bezpieczne miejsce i wykorzystać w odpowiedniej chwili) i to tyle – dysk zamontowany!

Ciekawostka – radiator, który znajduje się na Spatium M480 PLAY idealnie pasuje do miejsca na dysk, które przygotowało PlayStation, a jest to istotne, bo radiator pomaga dyskowi odpowiednio odprowadzać ciepło poza swoją strukturę. Im zimniejszy dysk w codziennym użytkowaniu, tym mniej awarii z tym związanych.

Na koniec montujemy wszystko z powrotem na swoim miejscu – robimy dokładnie to samo, co przy rozbieraniu, ale w odwrotnej kolejności. I cyk – konsola zmontowana, wystarczy odpalić i przejść do systemu, by dokończyć dzieła.

Działania systemowe

Konsola, zaraz po odpaleniu, powinna wykryć, że w gnieździe M.2 znajduje się nowy dysk – formatujemy Spatium M480 PLAY, by przygotować go na działanie z konsolą. Na tym etapie konsola sprawdza również możliwości dysku, w moim przypadku został osiągnięty próg 5620 MB/s w przypadku odczytu – nie jest to maksimum możliwości tego dysku, ale jak na system konsolowy, to i tak rewelacja.

Po formacie dysku M.2 odpalamy konsolę i możemy się już cieszyć dodatkową przestrzenią na gry (w moim przypadku jest to dodatkowe 2 TB, więc miejsca mi już nie zabraknie! Dodam tylko, że ja od razu po uruchomieniu zrobiłem pełną migrację moich gier na dysk Spatium M480 PLAY i odnoszę wrażenie, że całość działa jeszcze szybciej niż na oryginalnym dysku.

Podsumowanie

Muszę tutaj pochwalić MSI za jakość wykonania Spatium M480 PLAY – bardzo dobrze spasowany dysk (a, uwierzcie mi, widziałem już dyski, od których odpadał radiator od samego patrzenia), bardzo dobre wykończenie, no i najważniejsze (tutaj pochwalę zarówno MSI, jak i PlayStation) – montaż dysku oraz jego przygotowanie to po prostu kaszka z mleczkiem, 20 minut i całość działa szybko i sprawie.

Warto na sam koniec dodać jeszcze informacje o cenach. Spatium M480 PLAY w wersji 1 TB kosztuje aktualnie około 840 złotych, a wersja 2 TB to już wydatek 1599 złotych – drogo, nie ma co ukrywać… ale solidnie i na pewno właściciel niezłej kolekcji gier będzie zadowolony.