Internet za granicą teraz w jeszcze wygodniejszej formie

Internet za granicą bardzo się przydaje. O ile w Unii Europejskiej nie trzeba się o niego martwić dzięki zasadzie Roam Like At Home, o tyle w dalszych krajach opłaty za transmisję danych mogą być wysokie. Niekoniecznie trzeba jednak korzystać z oferty własnego operatora, gdyż do wyboru są również inne opcje. Teraz dołącza do nich Xoxo eSIM.

Internet za granicą w jeszcze wygodniejszej formie dzięki Xoxo eSIM

Xoxo udostępnia usługę dostępu do internetu w nawet ponad 200 krajach na całym świecie. Do tej pory opierała się ona wyłącznie na wynajęciu routera mobilnego z kartą SIM, z którym należy połączyć urządzenie mobilne lub komputer. Można go też wykupić na własność, aczkolwiek cena jest bardzo wysoka – kosztuje to obecnie… 990 złotych.

Nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, ponieważ należy mieć router zawsze przy sobie, aby móc swobodnie korzystać z sieci. Firma wprowadziła jednak właśnie znacznie wygodniejsze – Xoxo eSIM, które eliminuje potrzebę posiadania routera. Jak to działa w praktyce?

Xoxo eSIM (źródło: Xoxo)

Na stronie xoxowifi.com/pl/esim wystarczy podać kraj lub cały kontynent, na którym chce się mieć internet za granicą, a później wybrać pakiet i złożyć zamówienie. Następnie należy odebrać wiadomość e-mail z kodem QR i instrukcją. Kod trzeba zeskanować smartfonem, na którym chce się zainstalować eSIM i to wszystko.

Cały proces ma trwać nie dłużej niż 2 minuty, podczas gdy w przypadku wynajmu routera trzeba czekać na kuriera, który przywiezie router pod wskazany adres. Jedynie w kilku miastach można odebrać go samodzielnie po 30 minutach – w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i we Wrocławiu.

Ponadto po zakończeniu wyjazdu należy router zwrócić z wykorzystaniem koperty zwrotnej.

Jak działa internet za granicą Xoxo eSIM?

Internet za granicą, wykupiony za pośrednictwem Xoxo, dostarczany jest przez lokalnych operatorów. Urządzenie ma łączyć się z najlepszą dostępną siecią w danym kraju, również z zasięgiem 5G, jeśli jest dostępne i sprzęt ma modem 5G.

Dzięki Xoxo eSIM internet za granicą można wykupić również będąc już poza Polską, co nie jest możliwe w przypadku wynajmu routera. W niektórych przypadkach dostępna jest również opcja uruchomienia hotspotu na urządzeniu, aby udostępnić internet innym sprzętom.

Co ważne: klient ma 30 dni na aktywację eSIM, a jej ważność liczona jest od momentu zainstalowania/aktywacji eSIM na urządzeniu, w związku z czym zaleca się wykonanie tego zaraz przed podróżą, a nie z wyprzedzeniem.

W przypadku wynajęcia routera Xoxo WiFi działa to inaczej. Kurier dostarcza go na 3-4 dni przed wyjazdem, a usługa dostępu do sieci we wskazanym kraju aktywuje się w dniu wskazanym w formularzu, który wypełnia klient.

Przy okazji warto przypomnieć, że internet za granicą dzięki eSIM oferuje również m.in. Revolut.

Jak sprawdzić, czy mam eSIM?

Aby sprawdzić, czy Wasze urządzenie obsługuje eSIM, musicie wpisać na klawiaturze *#06# i dotknąć zieloną słuchawkę. Jeśli na liście wyświetli się numer EID, oznacza to, że możecie korzystać z eSIM.