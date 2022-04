Zdecydowana większość osób nie wyobraża sobie nie mieć dostępu do internetu na wakacjach. Klienci platformy wakacje.pl mogą wypożyczyć router, dzięki któremu będą mogli swobodnie korzystać z sieci na urlopie, bez względu na to, jaką destynację wybiorą.

Klienci wakacje.pl mogą wynająć router z internetem

Dziś można pojechać bądź polecieć do właściwie każdego miejsca na Ziemi. Internet bardzo się przydaje na wycieczce – dzięki niemu można na przykład znaleźć drogę do wybranej atrakcji czy restaurację, w której warto zjeść. Serwis wakacje.pl przygotował ofertę dla swoich klientów, aby mogli swobodnie korzystać z sieci na swoich wymarzonych wakacjach.

Klienci serwisu wakacje.pl mogą wynająć router z internetem (źródło: wakacje.pl)

Klienci mogą wynająć podróżny router XOXO WiFi, który zmieści się do kieszeni i zapewni dostęp do internetu w 140 krajach na całym świecie. Co ważne, nie tylko w miejscu docelowym, ale także w podróży, w tym w czasie międzylądowań w innych państwach na drodze do celu.

Według serwisu, usługa gwarantuje, że klient nie poniesie dodatkowych i niespodziewanych kosztów, jak mogłoby to mieć miejsce, gdyby korzystał z roamingu. A z własnego doświadczenia wiem, że się to zdarza – będąc na greckiej wyspie Korfu bywało, że mój telefon łączył się z nadajnikami z pobliskiej Albanii, która już nie należy do Unii Europejskiej, w związku z czym korzystanie z internetu wiązałoby się z dużo większymi kosztami (dlatego zapobiegawczo wyłączałem transmisję danych komórkowych).

Usługę można wykupić za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej. Najpierw trzeba wybrać destynację i termin, na który klient chce wynająć router. W razie potrzeby można wynająć od jednego do nawet dwudziestu routerów (a do jednego podłączyć od 5 do 10 urządzeń). W standardzie wakacje.pl dają do dyspozycji pakiet internetu na dzień (od 500 MB do 1 GB), ale dostępne są (dodatkowo) płatne, większe pakiety – od 1 GB do nawet 5 GB na dzień.

Ponadto można wykupić liczne usługi dodatkowe, na przykład elastyczną zmianę rezerwacji (1 złoty), ubezpieczenie (które jest rekomendowane, ale nie obligatoryjne), przenośną ładowarkę (2 złote za dzień), ładowarkę samochodową (1 złoty za dzień) oraz tłumacza mowy (60 złotych za okres wynajmu).

Cena usługi zależy przede wszystkim od terminu, na jaki klient wypożyczy router (minimum to sześć dni) i destynacji. Usługa może cieszyć się zainteresowaniem szczególnie wśród klientów, którzy jadą na wakacje poza Unię Europejską, gdzie nie obowiązuje zasada RLAH. Osobom, wybierającym na wakacje kraj w UE, w większości przypadków wystarczy pakiet, zapewniany przez operatora, szczególnie że z roku na rok jest on coraz większy bez dodatkowych opłat.

Po złożeniu zamówienia na router na wakacje.pl, klient otrzyma router, ładowarkę/adapter turystyczny USB, przewód do ładowania i instrukcję obsługi zestawu na kilka dni przed wyjazdem. Można wybrać przesyłkę kurierską, dostawę do paczkomatu lub odbiór własny. Usługa aktywuje się automatycznie w kraju i dniu, wskazanym przez klienta. Po powrocie należy odesłać cały zestaw na wskazany przez wakacje.pl adres.