Tanie roboty sprzątające. Dwa modele w dobrej promocji

Marka Ezviz wystartowała z nową promocją na roboty sprzątające. Jedno z urządzeń kupisz taniej już teraz, natomiast drugi model z funkcją samoopróżniania będzie znacząco tańszy od 9 maja 2025 roku. Co oferują te odkurzacze i ile można zaoszczędzić?

Ezviz RS2 to robot sprzątający, który wyczyści za Ciebie mopy

W promocyjnej cenie kupisz teraz Ezviz RS2. Jest to robot odkurzający z funkcją mopowania. Sprzęt korzysta z kamery 3K oraz nawigacji laserowej D-ToF, a także opcji wykrywania i unikania napotkanych na podłogach przeszkód. Urządzenie wykrywa także dywany, które omija podczas mopowania. Po zakończeniu mycia podłóg twardych robot automatycznie kieruje się do stacji dokującej, odłącza nakładki mopujące i przystępuje do procesu odkurzania dywanów. Pozostawione w stacji nakładki są myte i suszone.

Robot sprzątający Ezviz RS2 (źródło: Ezviz)

Według deklaracji producenta model ten sprawdzi się w domach o powierzchni do nawet 300 m2. RS2 wyposażono w podwójne szczotki boczne, dzięki czemu sprzęt ma dokładnie wymieść kurz z kątów i zebrać go wzdłuż ścian.

Sugerowana przez producenta cena Ezviz RS2 wynosi 2999 złotych, ale w promocji można zakupić go za 1499 złotych. Trzeba się jednak pospieszyć, bo obniżka obowiązuje tylko przez 7 dni i wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta na Allegro.

Gdzie kupić? Robot sprzątający Ezviz RS2 ok. 1499 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Ezviz RE5 Plus to robot sprzątający za mniej niż tysiąc złotych, który opróżni pojemnik na kurz

Promocja obejmuje również model Ezviz RE5 Plus. Sprzęt oferuje moc ssania sięgającą 4 tysięcy Paskali. Model ten także jest przeznaczony do mieszkań o powierzchni do 300 m2. Stacja dokująca robota zajmie się opróżnieniem zbiornika na kurz odkurzacza. Śmieci zostaną skierowane do worka, którego pojemność – zgodnie z deklaracją producenta – ma wystarczyć na nawet 90 dni sprzątania. Poza odkurzaniem model RE5 Plus zajmie się też myciem podłóg.

Ezviz RE5 Plus (źródło: Ezviz)

Robot oferuje funkcje, takie jak wykrywanie dywanów, unikanie przeszkód czy wykrywanie uskoków. Sprzęt korzysta z czujników na podczerwień oraz technologii LDS LiDAR.

Sugerowana przez producenta cena Ezviz RE5 Plus wynosi 1499 złotych. Dzięki promocji można go jednak kupić za 849 złotych. Oferta ma obowiązywać od 9 maja 2025 roku przez 7 dni wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta na Allegro.