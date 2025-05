Kolejna aplikacja dla kinomaniaków dostępna na Android TV

Polska platforma streamingowa stworzona przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych właśnie stała się dostępna jako aplikacja na Android TV. Niedawno przeszła też solidny rebranding. Jak działa ten serwis?

Nowa aplikacja VOD już dostępna na Android TV

Mojeekino.pl to platforma streamingowa, na której udostępniane są przede wszystkim treści z polskiego kina (choć nie tylko) oraz z tzw. kina niezależnego. Serwis w ramach Stowarzyszenia Kin Studyjnych zrzesza niezależne kina z całej Polski. Platformę uruchomiono przed pięcioma laty, w czasie pandemii. Jej głównym celem było i nadal jest wsparcie lokalnego kina oraz niezależnych twórców. Dotychczas dostęp oferowany był głównie w przeglądarce, teraz jednak Insys Video Technologies udostępnia go również w formie aplikacji na urządzenia z systemem Android TV.

Platforma ta nie wymaga wykupowania żadnej subskrypcji, a działa jako transakcyjne filmy na żądanie. Oznacza to, że użytkownik płaci za każdą produkcję oddzielnie. Za 48-godzinny dostęp do jednej produkcji trzeba zapłacić 10-15 złotych. Ponadto to właśnie kupujący decyduje, czy chce swoją transakcją wesprzeć stowarzyszenie, czy konkretne kino studyjne. Aktualnie do wyboru jest 40 kin.

Mojeekino zyskało teraz nie tylko aplikację na telewizory i urządzenia multimedialne z Android TV. Serwis stał się też nowocześniejszy. Kolorystyka i forma została dostosowana do nowej wersji wizualnej Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Wśród produkcji obecnie dostępnych na platformie Mojeekino znalazło się m.in. kilka propozycji z 2024 roku, np. „Konklawe”, „To nie mój film”, „Błazny”, „Minghun” czy „Dziewczyna z igłą”.

Polscy wydawcy chcą stworzyć własną platformę e-booków

Poza polskimi kinami studyjnymi, własnej platformy zapragnęli też polscy wydawcy książek, którzy chcą stworzyć własną platformę z e-bookami. Na liście znalazło się dziewięciu wydawców, w tym:

Dom Wydawniczy Rebis,

Dressler Dublin,

Grupa Wydawnicza Media Rodzina,

Muza,

Prószyński Media,

Publicat,

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Wydawnictwo Zysk i s-ka.

Platforma miałaby oferować polskim czytelnikom książki w formie audiobooków i e-booków. Według zapowiedzi serwis stałby się „dodatkowym” rozwiązaniem i działać jako spółka prawa handlowego. Póki co jednak wydawcy muszą uzyskać zgodę Prezesa UOKiK na utworzenie takiej platformy.