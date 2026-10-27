Instagram zmienia zasady. Na ten format czekam od dawna

Meta rozpoczęła testy kolejnej intrygującej funkcji na Instagramie. Ten nowy format może zmienić zasady gry i jednocześnie sprawić, że platforma społecznościowa stanie się silną konkurencją dla YouTube.

Kolejny pomysł Mety na Instagram – ten format może się przydać

Instagram kojarzony jest przede wszystkim z platformą społecznościową, w której publikowane są zdjęcia oraz krótkie, pionowe filmy wideo. Jednak już w grudniu 2025 roku Meta, będąca właścicielem serwisu, zaczęła testować wersję Instagrama na telewizory. W ramach pierwotnego pilotażu wyświetlano pionowe Reelsy – dokładnie tak jak działa to w aplikacji mobilnej.

W lutym 2026 roku aplikacja Instagram oficjalnie zadebiutowała na dużych domowych ekranach z Google TV, a w czerwcu 2026 roku udostępniono ją również na telewizorach Samsung Smart TV wyprodukowanych od 2020 roku dla użytkowników z USA. Przy okazji Meta zapowiedziała wtedy też, że rozpoczyna eksperymentowanie z nowymi formatami treści, w tym z wideo w poziomie. Warto dodać, że w październiku 2026 roku Instagram wkroczył również na Apple TV.

Teraz pojawiły się nowe informacje na temat Instagrama na telewizorach. Właściciel rozpoczął kolejne eksperymenty – tym razem obejmujące długie, 90-minutowe, poziome formaty wideo. Jak donosi The Hollywood Reporter ta nowa opcja otrzymała nazwę Features i jest już testowana z wybranymi twórcami w USA.

Features w aplikacji Instagram na telewizorach – Meta testuje długie, poziome formaty wideo

Nowa funkcja Instagram Features jest skierowana przede wszystkim do osób tworzących podcasty, komików oraz tych, którzy trudnią się nagrywaniem dłuższych treści. W praktyce Instagram miałby odsyłać użytkowników z krótkich, „urywkowych” nagrań wyświetlanych na platformie do długich, pełnych filmów np. podcastów czy spotkań z rozmówcami.

Na ten moment tylko niewielkie grono twórców zyskało możliwość udostępniania nagrań w nowym formacie. Warto jednak wspomnieć, że poziome, długie filmy mają zachęcić do korzystania z aplikacji telewizyjnych. Jednocześnie Engadget nadmienia, iż format ma zadebiutować również w aplikacji mobilnej, co – nie ukrywam – bardzo mnie cieszy, gdyż wielokrotnie słuchając wyciętych nagrań mam ochotę zobaczyć lub odsłuchać pełną treść, co m.in. wymaga wyszukania jej w innych serwisach np. w YouTube. Nowa funkcja mogłaby więc bardzo to ułatwić, a oglądanie stałoby się wygodniejsze w poziomie, szczególnie podczas streamowania treści na duży ekran.

Adam Mosseri – szef Instagrama – ma nadzieję, iż dłuższe filmy staną się symbiotyczne z krótszymi treściami. Jeśli więc np. ktoś ogląda fragmenty podcastów czy stand-upów, mógłby obejrzeć cały, długi program na dużym ekranie.

Z kolei Tessa Lyons – wiceprezes ds. produktów w Instagramie – podkreśliła, że użytkownicy będą mogli zobaczyć fragment podcastu, który im się podoba, kliknąć go i kontynuować oglądanie lub obejrzeć cały film. Twórcy będą mogli także łączyć te Reelsy ze swoimi ogólnymi materiałami, co zapewni jeszcze ciekawsze doświadczenie. Warto więc podkreślić, że może być to także kolejna szansa na zwiększenie monetyzacji dla twórców.