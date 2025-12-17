Instagram wchodzi na salony

Meta się nie obija. W ciągu ostatnich dni firma pokazała trzy nowości. Najbardziej interesująca wydaje się nowa wersja Instagrama przygotowana z myślą o dużych ekranach. Do tego dochodzi nowe show Carversations, w którym rodzice i nastolatki rozmawiają o problemach życia w social mediach oraz nowe narzędzie do obróbki dźwięku, które ma uprościć edycję nagrań także amatorom.

Instagram wędruje z kieszeni na telewizor

W ostatnim czasie głośno było o platformach streamingowych i tym, co najprzyjemniej jest konsumować za pomocą dużego ekranu. W grudniu 2025 roku Netflix przejął ważne segmenty Warner Bros. Discovery, a SkyShowtime – w podobnym czasie – wprowadził nową funkcję rodem z klasycznej telewizji.

Teraz, Meta zaczęła testować Instagram na telewizory – wersję aplikacji, która ma przenieść Reelsy na duży ekran. Na razie projekt jest ograniczony do USA i urządzeń Amazon Fire TV, ale jeśli pilotaż wypadnie dobrze, Meta może z czasem rozszerzyć dostępność na kolejne platformy.

Sercem doświadczenia mają być kanały z Reelsami, pogrupowanymi tematycznie i personalizowanymi pod użytkownika. Z poziomu telewizora można eksplorować treści takie jak: nowa muzyka, sportowe highlighty, ukryte perełki podróżnicze czy trendujące momenty. Materiały mogą odtwarzać się automatycznie, bez konieczności ciągłego klikania pilotem.

Interfejs Instagrama na telewizor (źródło: Instagram)

Instagram podkreśla rodzinny charakter usługi. Na jednym telewizorze można dodać do pięciu kont, żeby domownicy nie oglądali jednej, wspólnej mieszanki rekomendacji. Jest też opcja stworzenia osobnego konta tylko do TV, niezwiązanego z głównym profilem, co odpowiada na obawę wielu osób, że salonowy ekran bywa zbyt publiczny na prywatny feed.

Meta zaznacza, że Instagram dla telewizorów powstaje z myślą o wspólnym oglądaniu, więc treści mają być odpowiednie dla osób od 13. roku życia. Dla nastolatków czas spędzony przy Reelsach na telewizorze ma się doliczać do limitów użycia konta młodzieżowego, a mechanizmy typu sleep mode i przypomnienia mają działać analogicznie jak na smartfonie. Co ciekawe, Instagram zapowiada też kolejny krok w postaci wykorzystania smartfona jako pilota, co ma ułatwić nawigację po interfejsie.

Całość wygląda jak okrojona, ale sensownie dostosowana do telewizora wersja Instagrama. Pojawia się pytanie, jak użytkownicy przyjmą pionowy format na poziomym ekranie? To pilotaż, więc dopiero kolejne miesiące pokażą, czy projekt zostanie rozwinięty o nowe urządzenia i kraje.

Carversations – nowe produkcja Instagrama

Netflix słynie ze swoich oryginalnych produkcji, Instagram nie chce być gorszy i wprowadza własne, mniej pompatyczne show.

Instagram wystartował z Carversations – cyklem rozmów rodziców z nastolatkami prowadzonych w samochodzie, co ma sprzyjać luźniejszej atmosferze i łatwiejszej wymianie zdań. To format dość dobrze znany, a skojarzenia z Carpool Karaoke Jamesa Cordena nasuwają się same.

Pierwszy odcinek – z udziałem Ushera i jego synów – jest już dostępny. W warstwie komunikacyjnej Instagram próbuje tu połączyć rozrywkę z wątkiem odpowiedzialności, pokazując, że rozumie napięcia wokół bezpieczeństwa młodzieży w sieci. Sama seria ma prowadzić do edukacji o narzędziach ochronnych i zasobach platform skierowanych do rodzin.

Carversations można obejrzeć na kanale Instagrama w serwisie YouTube, a krótsze fragmenty pojawiają się również na oficjalnym profilu platformy na Instagramie.

Meta prezentuje nowe narzędzie do edycji dźwięku SAM Audio

W tym tygodniu Meta ogłosiła również nowy multimodalny model SAM Audio – narzędzie AI do segmentacji dźwięku, czyli wyodrębniania konkretnego źródła audio z nagrań, w których wszystko jest wymieszane. Firma podkreśla, że to pierwszy zunifikowany model tego typu, który ma ułatwić uzyskanie separacji dźwięku o jakości zbliżonej do profesjonalnej także osobom bez specjalistycznego warsztatu.

SAM Audio obsługuje trzy sposoby wskazywania tego, co ma zostać wycięte: prompt tekstowy, prompt wizualny np. przez kliknięcie osoby lub obiektu w kadrze, które jest źródłem dźwięku oraz prompt czasowy, w którym zaznacza się odcinki czasu występowania interesującego sygnału.

Meta wskazuje praktyczne zastosowania zarówno dla zwykłych konsumentów, jak i dla zastosowań badawczych. Model można już testować na platformie Segment Anything Playground oraz pobrać do użycia we własnym środowisku.