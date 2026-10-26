iOS 27.2 już do pobrania. Sporo nowości, ale są też haczyki

Apple udostępniło iOS 27.2, a także iPadOS 27.2, watchOS 27.2 i macOS 27.2 Golden Gate. Ponadto wydano aktualizacje dla Apple TV, głośników HomePod czy gogli Apple Vision Pro.

Co nowego w iOS 27.2?

W czerwcu Apple zaprezentowało iOS 27 i pozostałe systemy operacyjne. Natomiast we wrześniu iOS 27, iPadOS 27 i watchOS 27 zostały udostępnione do pobrania. Teraz, pod koniec października, firma z Cupertino wydała pierwszą dużą aktualizację dla większej liczby smartfonów. Czyli użytkownicy mogą pobrać iOS 27.1? Otóż nie, bowiem ta wersja pojawiła się tylko na iPhonie Duo. Z kolei omawiana aktualizacja to iOS 27.2.

W iOS 27.2 ważnych zmian doczekała się Siri AI. Sztuczna inteligencja stała się mądrzejsza, ma lepiej odwoływać się do wcześniejszych rozmów czy korzystać z większej liczby źródeł. Ponadto nauczyła się francuskiego, japońskiego, koreańskiego, portugalskiego i hiszpańskiego oraz kilku innych sztuczek. To wszystko brzmi dobrze, ale warto odnotować, że Siri AI nie jest dostępna na terenie UE.

Przyjrzyjmy się więc zmianą, z których w Polsce będzie można skorzystać. Aktualizacja wprowadza m.in. ulepszenia w aplikacji Zdjęcia. Albumy udostępniane pozwalają teraz edytować podpisy i komentarze oraz unikać dodawania powielonych zdjęć, a także mogą wyświetlać przypomnienia przed wygaśnięciem albumów, aby uczestnicy mieli możliwość zachowania ważnych zdjęć i wideo.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

iOS 27.2 to także obsługa znaku wodnego SynthID, co ma ułatwić identyfikowanie obrazków wygenerowanych lub zmodyfikowanych przy użyciu AI – dotyczy to aplikacji Zdjęcia i Image Playground. Z kolei karta Ekran główny w aplikacji Podcasty oferuje dwie oddzielne sekcje – Nowe odcinki i Odtwarzaj dalej, aby ułatwić poruszanie się po bibliotece ulubionych podcastów. W aplikacji Gry karta Znajomi wyjaśni, dlaczego sugerowani są konkretni znajomi, a także pokaże na stronach znajomych, w co ostatnio grają.

Do aplikacji Apple TV zawitały profile, które pozwalają każdemu członkowi rodziny używać własnego profilu. Dodatkowo do połączeń w aplikacji FaceTime można dodawać osoby pośredniczące w komunikacji, które tłumaczą na język migowy lub tworzą napisy na żywo. Uwagę użytkowników powinna też zwrócić nowa ikona aplikacji Apple Music.

iPadOS 27.2, watchOS 27.2 i macOS 27.2 Golden Gate – co słychać w pozostałych systemach operacyjnych Apple?

Użytkownicy iPadów, po zainstalowaniu iPadOS 27.2, zobaczą zestaw zmian wymienionych już w przypadku iOS 27.2. Nowości dotyczą bowiem aplikacji Zdjęcia, Podcasty, FaceTime czy Apple TV i Apple Music. Niestety, ulepszeń w Siri AI na terenie UE nie sprawdzimy.

watchOS 27.2 to przede wszystkim podrasowana Siri AI – np. obsługa nowych języków, możliwość odwoływania się do wcześniej przeprowadzonych rozmów czy dodanie szybszych odpowiedzi. Pojawiła się też odświeżona ikona aplikacji Apple Music.

macOS 27.2 Golden Gate – zależnie od regionu – to głównie nowości związane ze sztuczną inteligencją, poprawki błędów oraz uaktualnienia zabezpieczeń lub przede wszystkim wspomniane poprawki i uaktualnienia. Natomiast wszędzie odświeżono ikonę Apple Music. Apple wydało również macOS 26.7.2 Tahoe i macOS 15.8.2 Sequoia z poprawkami bezpieczeństwa.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

tvOS 27.2 wprowadza profile, dodatkowe opcje dotyczące wygaszacza ekranu i odświeżoną ikonę Apple Music. Dodano też obsługę amerykańskiego i brytyjskiego języka migowego w wybranych filmach i programach w aplikacji Apple TV.

Natomiast oprogramowanie 27.2 dla głośników HomePod dodaje funkcję Sound Glow, która sprawia, że górna, świecąca część HomePodów może dostosowywać się do rytmu muzyki – kolory pobierane są z okładek albumów. Ponadto dźwięk przestrzenny obsługuje podłączenie czterech głośników HomePod do Apple TV 4K (4. generacji). Można też zablokować sterowanie dotykowe, aby uniknąć przypadkowych gestów na HomePodzie.

Wypada jeszcze wspomnieć o goglach Apple Vision Pro. Ich właściciele mogą pobrać visionOS 27.2. Nowa wersja oprogramowania wprowadza poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.