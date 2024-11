InPost uruchamia nową usługę. Wielu klientów na to czekało

Spółka InPost wystartowała z wyczekiwaną od lat usługą. Za pomocą Paczkomatu wreszcie wyślesz paczki za granicę i to w bardzo konkurencyjnych cenach. W jaki sposób nadać przesyłkę?

Do jakich krajów nadasz przesyłkę za pośrednictwem Paczkomatu InPost?

InPost z Rafałem Brzoską na czele ogłosił nową, od lat wyczekiwaną usługę. Firma uruchamia dostawy międzynarodowe pomiędzy Polską a Belgią, Francją, Hiszpanią, Holandią, Luksemburgiem, Portugalią i Włochami. Paczki zagraniczne nadasz w najbliższym Paczkomacie tak prosto i szybko, jak krajowe. Twoi klienci lub bliscy odbiorą przesyłki w automatach paczkowych lub punktach PUDO, zlokalizowanych w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie i Rzymie.

🌍 InPost łączy Europę! 🚀



Dzień dobry wszystkim:)



Dziś mam urodziny, a najlepszy prezent, jaki mogę sobie wymarzyć, to ogłoszenie o uruchomieniu międzynarodowych przesyłek w InPost! 💥

Wiem, że czekaliście na tę usługę od lat – i w końcu nadszedł ten moment! Teraz nadanie… pic.twitter.com/uDKyttOHff — Rafał Brzoska (@RBrzoska) November 13, 2024

Spółka pochwaliła się cennikiem przesyłek międzynarodowych, a nawet porównała go z innymi, popularnymi w Polsce firmami przewozowymi. Trzeba przyznać, że koszt wysyłki paczek za granicę jest zaskakująco niski, szczególnie w porównaniu do konkurencji.

Cennik InPostu prezentuje się następująco:

Paczka o maksymalnych wymiarach 8x38x64 cm i maksymalnej masie 25 kg (tzw. gabaryt A) – 28,99 złotych;

Paczka o maksymalnych wymiarach 19x38x64 cm i maksymalnej masie 25 kg (tzw. gabaryt B) – 49,99 złotych;

Paczka o maksymalnych wymiarach 39x38x64 cm i maksymalnej masie 25 kg (tzw. gabaryt C) – 54,99 złotych.

A jak ceny prezentują się u konkurencji? Przykładowo za nadanie przesyłki w gabarycie A, B lub C do Francji za pośrednictwem DPD zapłacimy 99 złotych. Jeśli przesyłamy paczkę do Holandii, zapłacimy 69 złotych za gabaryt A, a 99 złotych za gabaryt B lub C. Sprawa nieco inaczej wygląda w DHL: za paczkę w gabarycie A nadaną do Francji zapłacimy aż 114 złotych, w rozmiarze B – 125 złote, a w rozmiarze C aż 163 złote. Trzeba więc przyznać, że ceny InPostu są mocno konkurencyjne.

Dodatkowo, za nadanie paczki bądź wybór dostawy międzynarodowej można zdobyć poczwórną liczbę InCoinów w programie lojalnościowym InPostu.

W jaki sposób nadać paczkę w InPost za granicę?

Przesyłkę zagraniczną można nadać za pomocą aplikacji InPost Mobile bądź na stronie internetowej – wystarczy na górze strony kliknąć w zakładkę „Wysyłam za granicę”. Proces jest tak samo prosty, jak w przypadku nadawania paczek na terenie naszego kraju. Dodatkowym krokiem do wykonania jest wybranie kraju odbiorcy z rozwijanej listy.