Łatwiej wyślesz paczkę InPostem. Tak prosto nigdy nie było

Firma InPost uruchomiła nową platformę. Dzięki niej znacznie uproszczono pewną usługę i to nie tylko Polakom nadającym paczki, ale też obcokrajowcom.

Właściciel Paczkomatów ma nową platformę, która ułatwi życie nie tylko Polakom

Raczej przyznacie mi rację, jeśli napiszę, że odbieranie i nadawanie paczek krajowych u większości firm przewozowych jest banalnie proste. Bywa jednak, że nasza rodzina mieszka za granicą albo mamy znajomych z innych krajów, którym chcemy coś przekazać. Wtedy sprawa często się komplikuje, choć z pomocą DPD z łatwością nadamy już paczki do 20 europejskich krajów.

Z kolei InPost w listopadzie 2024 roku umożliwiło wysyłanie paczki za granicę za pośrednictwem Paczkomatu i to w bardzo konkurencyjnych cenach. Ogłoszone wtedy, że dostawy realizowane będą pomiędzy Polską a Belgią, Francją, Hiszpanią, Holandią, Luksemburgiem, Portugalią i Włochami. Zagraniczne paczki można nadawać w Paczkomacie tak prosto i szybko jak krajowe, a odebranie paczki jest możliwe w automatach paczkowych lub punktach PUDO.

Teraz firma ułatwia sprawę i uruchamia nowoczesną platformę służącą do obsługi przesyłek transgranicznych dedykowaną dla indywidualnych klientów nie tylko z Polski. Rozwiązanie InPost Easy ma sprawić, że nadawanie paczek z wybranych i do wybranych krajów będzie jeszcze prostsze niż było dotychczas. Warto podkreślić, że do nowej platformy nie trzeba się logować.

W czym pomoże najnowsza platforma InPostu?

InPost Easy jest obecnie oferowane w ośmiu europejskich krajach, w tym Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Polsce, Portugalii i Włoszech. Aby nadać paczkę z dowolnego i do dowolnego spośród wyżej wymienionych krajów wystarczy wejść na nową platformę, a następnie uzupełnić prosty formularz.

InPost Easy (źródło: InPost)

Przede wszystkim musisz wybrać kraj, z którego nadajesz oraz do którego chcesz przesłać paczkę. Następnie podejmujesz decyzję co do rozmiarów przesyłki, wpisujesz dane odbiorcy i nadawcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail), a także dane do faktury (kraj, kod pocztowy, miasto, ulicę i numer budynku). Na koniec wystarczy zaakceptować treść regulaminu i opłacić zamówienie (w walucie kraju nadania). System automatycznie wygeneruje też etykietę przewozową.

Użytkownicy mogą wybierać spośród trzech gabarytów:

mała (8 x 38 x 64 cm, max. 25 kg),

średnia (19 x 38 x 64 cm, max. 25 kg),

duża (39 x 38 x 64 cm, max. 25 kg).

Ceny przesyłek uzależnione są od wybranych w formularzu krajów. Przykładowo za dużą paczkę nadaną z Francji do Włoch zapłacisz 22,73 euro. Co ważne, nowy serwis działa w ośmiu wersjach językowych, co znacznie ułatwi nadawanie paczek obcokrajowcom. Usługa powstała przy współpracy z Alsendo.