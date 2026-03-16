InPost ma nowe „Zasady pakowania paczek”. Przeczytaj, zanim nadasz

Opublikowany został nowy regulamin dotyczący przygotowywania i pakowania przesyłek w sieci InPost – zarówno nadawanych przez Paczkomaty, jak i oddawanych w ręce kuriera. Przeanalizowaliśmy ten dokument w poszukiwaniu zmian i oto, czego się dowiedzieliśmy.

InPost zaktualizował Zasady przygotowania i pakowania przesyłek

Od 1 marca 2026 roku obowiązuje nowy cennik InPost – zarówno przesyłki realizowane przez Paczkomaty, jak i dostawy kurierskie są teraz (nieznacznie) tańsze. To jednak nie koniec zmian, bo 16 marca 2026 roku w życie wchodzą zaktualizowane Zasady przygotowywania i pakowania przesyłek.

Wbrew temu, o czym napisało wiele polskich serwisów, zmiany nie są olbrzymie i regulamin bardziej zmienił się pod względem estetycznym i redakcyjnym niż merytorycznym, przede wszystkim konkretnie oddzielając klienta detalicznego od biznesowego. Nie oznacza to jednak, że nie zmieniło się zupełnie nic.

Co obejmują zmiany? Ano między innymi maksymalna średnica opon została zwiększona z 20 do 21 cali, a dwie opony o średnicy do 15 cali można zapakować do jednej paczki w formie standardowego nadania. Za standardowe nadanie można uznać także pojedyncze opony w rozmiarach od 16 do 21 cali, chyba że wraz z felgami – wówczas jest to paczka niestandardowa.

W przypadku mebli pojawiła się informacja, że muszą one być zapakowane w karton trójwarstwowy o gęstości minimum 800 g/m2, a kamienie i węgiel – w podwójny karton lub worek+karton. Szczegółowo opisane zostały również wymagania dotyczące transportu roślin oraz ceramiki i szkła.

Poza tym jednak nie zmieniły się wskazówki dotyczące pakowania przesyłek. Wyglądają tak:

Jakie są maksymalne rozmiary paczek InPost (Paczkomaty / Kurier)

W przeciwieństwie do medialnych rewelacji, nie zmieniły się także maksymalne gabaryty paczek. Jedynie wyraźniej opisano, w jaki sposób można je nadać. Wygląda to tak:

GabarytXSABCD
Maks. rozmiar4×23×40 cm8×38×64 cm19×38×64 cm41×38×64 cm50×50×80 cm
Min. wysokość1 mm1 mm81 mm191 mm
Na wyłącznośćKlienci detaliczni InPost MobileKlienci InPost Kurier Manager Paczek

Nowe Zasady przygotowywania i pakowania przesyłek InPost jest dostępny na oficjalnej stronie operatora – możesz też przejść do nich, pobierając dokument (PDF).

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

