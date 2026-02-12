Nie do wiary: InPost obniżył ceny!

InPost regularnie podnosił ceny, co można uznać za naturalne, a wręcz konieczne z uwagi na zmieniające się uwarunkowania na rynku. Firma, którą kieruje Rafał Brzoska (i która zmieni właściciela), nieoczekiwanie zdecydowała się jednak obniżyć ceny usług Paczkomat i kurierskich dla części klientów. Niestety, wygląda na to, że zapłaci za to inna grupa klientów.

Nowy cennik InPost od 1 marca 2026 roku

Na stronie InPostu pojawił się nowy cennik usług paczkomatowych, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Można znaleźć w nim informację, że już od przyszłego miesiąca wysyłanie przesyłek do Paczkomatów będzie nieco tańsze niż teraz:

gabaryt XS – od 1 marca 2026 roku 11,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 11,99 złotych),

gabaryt A – od 1 marca 2026 roku 16,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 16,99 złotych),

gabaryt B – od 1 marca 2026 roku 18,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 18,99 złotych),

gabaryt C – od 1 marca 2026 roku 20,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 20,99 złotych),

W każdym przypadku oznacza to zatem obniżkę o 50 groszy. Może dla jednej przesyłki to nie jest duża kwota, ale przy tak dużej skali działalności robi ogromną różnicę.

Cennik usług InPost Paczkomat od 1 marca 2026 roku (źródło: InPost)

Co jednak ważne, cena Szybkich Zwrotów, dostępnych w InPost od 29 maja 2025 roku, pozostaje na niezmienionym poziomie: wynosi 12,99 złotych dla gabarytu A, B i C (usługa ta nie jest dostępna dla najmniejszego gabarytu XS).

Od 1 marca 2026 roku obowiązywać będą też nowe, niższe ceny przesyłek kurierskich dla klientów detalicznych:

gabaryt XS – od 1 marca 2026 roku 14,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 14,99 złotych),

gabaryt A – od 1 marca 2026 roku 19,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 19,99 złotych),

gabaryt B – od 1 marca 2026 roku 20,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 20,99 złotych),

gabaryt C – od 1 marca 2026 roku 25,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 25,99 złotych),

gabaryt C – od 1 marca 2026 roku 36,49 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 36,99 złotych).

Równocześnie InPost podnosi ceny dla klientów biznesowych

Obniżki dla klientów detalicznych (częściowo) sfinansują klienci biznesowi, bowiem firma podniosła ceny usług InPost Paczkomat i Szybkie Zwroty:

InPost Paczkomat gabaryt A – od 1 marca 2026 roku 14,55 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 14,13 złotych) gabaryt B – od 1 marca 2026 roku 16,51 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 16,03 złotych) gabaryt C – od 1 marca 2026 roku 21,04 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 20,43 złotych)

Szybkie Zwroty gabaryt A – od 1 marca 2026 roku 12,84 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 12,47 złotych) gabaryt B – od 1 marca 2026 roku 14,55 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 14,13 złotych) gabaryt C – od 1 marca 2026 roku 18,55 złotych (do 28 lutego 2026 roku – 18,01 złotych)



Cennik usług InPost Paczkomat i Szybkie Zwroty dla klientów biznesowych od 1 marca 2026 roku (źródło: InPost)

Cennik usług InPost Paczkomat – obowiązujący od 1 marca 2026 roku (PDF)

Cennik usług InPost Paczkomat – obowiązujący od 29 maja 2025 roku (PDF)

Od 1 marca 2026 roku klienci biznesowi zapłacą też więcej za przesyłki kurierskie:

Cennik usług InPost kurier – obowiązujący od 1 marca 2026 roku (PDF)

Cennik usług InPost kurier – obowiązujący od 29 maja 2026 roku (PDF)