Zagraj w świątecznej bitwie o monitory Acer i miej pewność, że zamówienie dotrze jeszcze przed gwiazdką w x-kom

Końcowe odliczanie rozpoczęte. Do pierwszej gwiazdki zostało zaledwie kilka dni. Z tego powodu grupa x-kom przygotowała promocje, które pomogą Ci wybrać idealny prezent dla bliskich. Do tego dostajesz również gwarancję dostawy przed świętami. Spraw radość sobie i bliskim na nadchodzące święta i nie czekaj do ostatniej chwili.

Miejsce na dysku coraz bardziej się kurczy i przydałoby się trochę przestrzeni na kolejne pliki? A może Twój komputer działa coraz wolniej, a gry nie działają tak jak powinny? Nie ważne, czy chcesz jedynie ulepszyć swój PC, czy złożyć nowy od podstaw – x-kom ma wszystko, czego potrzebujesz. To ostatnia szansa przed świętami, żeby kupić komponenty w obniżonych cenach. Zobacz kilka z przecenionych produktów:

Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod: ostatni-dzwonek. Oferta rabatowa obowiązuje do 22.12.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Kup sprzęt komputerowy jeszcze w tym roku i zadbaj o budżet swojej firmy w x-kom

Poszukujesz najlepszych urządzeń biurowych i sprzętu technologicznego, który wesprze Ciebie i Twoich pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków? Planujesz zakup w tym miesiącu? Dobrze się składa, ponieważ w x-komie zamówienia złożone i opłacone do 29 grudnia firma zrealizuje jeszcze w tym roku.

Podejmując współpracę B2B z x-komem zyskujesz pomoc osobistego doradcy, który wesprze w wyborze najlepszego sprzętu i rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy oraz pomoże w załatwieniu wszelkich formalności. Zajmiemy się również opieką posprzedażową.

Jak skorzystać z oferty? To proste – wybierz dla swojej firmy produkty ze statusem „dostępny”, a następnie złóż i opłać zamówienie do 29 grudnia. Firma x-kom zrealizuje je i wystawi fakturę jeszcze w tym roku. Jeśli planujesz większe zakupy, skontaktuj się z naszym doradcą przez formularz.

Wywalcz rabat na monitor gamingowy w x-kom głosując w Acer Santa Battle

Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie. W tym roku byłeś grzeczny czy grzeszny? Wybierz słusznie, ponieważ dzięki Acer Santa Battle codziennie będziesz mógł wpływać na wyniki głosowania i toczyć batalię o rabat na wybrany monitor Acer. Nie masz jeszcze pomysłu na świąteczny prezent? Tym bardziej świąteczna zabawa będzie odskocznią od standardowego kupowania prezentów.

Promocja trwa do 23 grudnia 2021 roku. Każdego dnia o godzinie 12:00 zmienia się monitor w magicznej promocji. Ostatni pojawi się 22 grudnia i promocja zakończy się 23 grudnia. W promocji bierze udział ograniczona liczba sztuk i w przypadku jej wyczerpania nie będzie można skorzystać z rabatu. Każdy klient może kupić maksymalnie 2 sztuki promocyjnego monitora.

Kup prezenty z dostawą na Święta w x-kom i nie czekaj do ostatniego dzwonka

Prezent na moment przed pierwszą gwiazdką? Z grupą x-kom to możliwe. Możesz składać zamówienia, które dotrą do Ciebie przed 24 grudnia. Skorzystaj z dostawy do salonów lub odbierz paczkę z dowolnego paczkomatu InPost i obdaruj na czas bliskie Ci osoby.

Na czym polega gwarancja dostawy na Święta w x-kom? Zamówienia złożone do środy 22 grudnia do 16:00 mogą być dostarczone przed świętami w dowolnej formie: kurier, paczkomat lub odbiór w salonie. Natomiast jeśli zamówienie w x-kom złożysz do czwartku 23 grudnia do godziny 22:00, to będzie ono mogło być dostarczone jeszcze przed świętami wyłącznie w formie odbioru osobistego w salonie.

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją

Robiąc zakupy w aplikacji x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Nie posiadasz jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom? Zmień to już teraz! Dzięki niej dowiesz się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

Wybierz idealny sprzęt dzięki konfiguratorowi świątecznemu

Nie każdy jest mistrzem niespodzianek, dlatego w sklepie x-kom znajdziesz niebanalną listę inspiracji, dzięki której z pewnością wybierzesz idealny podarunek dla najbliższych. Jeśli chcesz jeszcze bardziej ułatwić sobie wybór, wystarczy, że skorzystasz z prezentownika, który zasypie Cię propozycjami idealnie dobranych prezentów.

Ponadto codziennie od poniedziałku do piątku możesz głosować na jeden z dwóch produktów. W zależności od wyników głosowania zwycięski sprzęt pojawi się później w Gorącym Strzale. Głosowanie rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa do tej samej godziny dnia kolejnego, tak aby już o 10:00 urządzenie mogło pojawić się w okazyjnej cenie.

Podaruj bliskim prezent idealny z al.to

Jeśli nie masz czasu na przeglądanie listy urządzeń lub potrzebujesz jeszcze bardziej zawęzić pole wyboru, skorzystaj z prezentownika. To specjalny konfigurator, dzięki któremu wybierzesz odpowiedni prezent dla chłopaka lub dziewczyny o różnych zainteresowaniach w wyznaczonej przez siebie kategorii cenowej.

Codziennie możesz wybrać jedną z dwóch okazji. Produkt z większą liczbą głosów złapiesz w obniżonej cenie kolejnego dnia między 9:00 a 21:00. Znajdziesz go też na stronie głównej w sekcji Gorący strzał.

