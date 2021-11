Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można pozostawiać w Paczkomatach InPostu

InPost wprowadza nową usługę Elektro Zwroty, czyli zwrot używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób można zadbać o prawidłowy recykling lub nadać drugie życie niepotrzebnej elektronice zgodnie z ideą „zero waste” i „reuse”

Stare telefony zaniesiesz do Paczkomatu

InPost chce przysłużyć się środowisku. W miejscach, gdzie możliwość przekazania odpowiednim służbom zużytego sprzętu elektronicznego jest utrudniona, z pomocą przychodzą nam Paczkomaty, których na miejskich osiedlach i w pobliżu sklepów jest coraz więcej.

InPost zbiera elektronikę (fot. InPost)

Jak podaje InPost, oddanie niepotrzebnej elektroniki jest banalnie proste. Wystarczy przygotować paczkę, wypełnić formularz, odebrać kod na darmową wysyłkę, umieścić go na paczce i nadać w jednym z ponad 15 tys. Paczkomatów, bez żadnych

dodatkowych warunków i bez żadnych dodatkowych opłat.

InPostowi nie robi różnicy to, co oddajemy – mogą to być laptopy, komputery, telefony, tablety, małe AGD, radia, sprzęt audio, video, fotograficzny, elektronarzędzia, zabawki elektroniczne, a nawet drony czy sprzęt sportowy. Wystarczy, że paczka ze sprzętem zmieści się w skrytce Paczkomatu (z tego samego powodu nie oddamy w takie miejsce lodówki ;)

Oddając sprzęt, z którego nie korzystasz, a który jest potencjalnie sprawny dajesz mu szansę na ponowne użycie przez inną osobę lub instytucję – a dzięki temu pozytywnie wpływasz na środowisko. Koszt serwisu i jego ślad węglowy będzie niższy niż wytworzenie nowego urządzenia o podobnych funkcjonalnościach i parametrach. W przypadku, kiedy koszty serwisu przekroczą koszty produkcji, urządzenie zostanie poddane procesom recyklingu w wyniku których odzyskane zostaną cenne surowce w tym metale żelazne, nieżelazne oraz tworzywa sztuczne czy szkło. Oddając sprzęt świadomie dbasz o środowisko, a Twoje działanie wpisuje się w idee Zero Waste oraz Reuse, które są ważnymi elementami gospodarki obiegu zamkniętego. Przekazany sprzęt ma być przeznaczony do ponownego użycia, a jego diagnostyka lub naprawa mają sprawić, aby bez negatywnego wpływu na środowisko wrócił ponownie do użytkowania. Rafał Brzoska, prezes InPost

Co się dzieje z oddaną do Paczkomatu elektroniką?

Sprzęt trafia do profesjonalnej firmy, gdzie jest sprawdzany pod kątem sprawności i możliwości ponownego wykorzystania w części lub w całości. Zostaje on poddany testom zgodnie z normami unijnymi dotyczącymi ponownego użycia (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Rezultaty tych testów mają wpływ na dalszą drogę urządzenia. Jeżeli usterki lub wady pozwalają na zachowanie pierwotnej funkcji urządzenia, a koszty jego serwisu nie przekraczają kosztów wytworzenia, produkt może zostać ponownie wprowadzany do obiegu. Jeżeli sprzęt nie nadaje się do ponownego użycia jest on przekazywany do profesjonalnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie z niego ponad 80 procent materiałów, które posłużą do budowy nowych urządzeń.

Inicjatywa InPostu przypomina „zielone” działania Allegro. Automaty paczkowe tej firmy także umożliwiają pozostawienie w nich zużytego sprzętu elektronicznego. Wszystko to może pomóc pozbyć się z szuflad urządzeń, których już dawno nie używamy, a które mogłyby przydać się gdzieś indziej.

Więcej szczegółów na temat inpostowego rozwiązania, znajdziecie na re-paczka.pl.