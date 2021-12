Szukasz technologicznych prezentów? Pomożemy! Oto nasz prezentownik 2021

Jak co roku w grudniu wracamy do z naszymi podpowiedziami urządzeń, które – według nas – są warte zakupu, nie tylko od święta. Oddaję w Twoje ręce prezentownik świąteczny 2021.

Standardowo składa się on z dwóch części. Pierwsza zawiera propozycje świątecznych prezentów, które przygotowali bezpośrednio partnerzy tegorocznego projektu świątecznego. Są to następujące firmy: ASUS, Intel, Lenovo, Logitech, Logitech G, Media Expert, OPPO, Plus, Roccat, Samsung, Sennheiser, Sonos, Tenda, Teufel, TP-Link oraz Turtle Beach.

Druga część z kolei zawiera urządzenia i gadżety polecane przez wybranych redaktorów Tabletowo – którym przy tej okazji dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego projektu. Ode mnie też się coś znajdzie ;)

Mam ten przywilej, że lekturę naszego prezentownika świątecznego mam już za sobą. Wybrani Autorzy tekstów z Tabletowo dołożyli wszelkich starań, by polecić prezenty z przeróżnych dziedzin elektroniki, zahaczając też o obszary gier planszowych, aktywności fizycznej, a nawet… samodzielnych napraw sprzętu elektronicznego czy też majsterkowania.

Jestem przekonana, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – niezależnie od tego, czy szuka inspiracji na prezent dla bliskiej osoby, czy dla samego siebie.

Aby przejść do prezentownika kliknij TUTAJ lub na poniższą grafikę:

Jeśli szukasz czegoś naprawdę taniego (ale wciąż interesującego!), zajrzyj też do naszych propozycji gadżetów – co prawda przygotowaliśmy je z myślą o Mikołajkach, ale kto powiedział, że tylko na taką okazję się nadają?

A jeśli po zapoznaniu się z naszymi oboma publikacjami na temat świątecznych prezentów dalej będziesz mieć wątpliwości, zadaj nam pytanie w komentarzach pod tym wpisem lub na naszej grupie na Facebooku – postaramy się pomóc wybrać idealny prezent technologiczny!